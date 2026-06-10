Interna en el justicialismo: Acevedo bajó la tensión, pero cuestionó las formas

El presidente del cuerpo legislativo desestimó de forma tajante que la remoción de la apoderada configure una maniobra orientada a debilitar su figura o su espacio. “Yo no lo tomo como una medida en mi contra”, aseveró, añadiendo que las autoridades competentes seguro tendrán sus explicaciones para fundamentar la decisión adoptada. Aunque al momento de la entrevista admitió que todavía no se había reunido con los miembros del consejo partidario ni con el primer mandatario provincial, adelantó que mantendría un encuentro cara a cara con Jaldo para conversar sobre el tema. Esta reunión será el día de hoy.