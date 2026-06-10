Interna en el justicialismo: Acevedo bajó la tensión, pero cuestionó las formas

El vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, analizó la compleja dinámica política que atraviesa el peronismo tucumano en diálogo con Federico van Mameren en Panorama Tucumano. Durante el encuentro, el titular de la Legislatura abordó de manera directa los ruidos internos generados tras las recientes modificaciones en la estructura del Partido Justicialista (PJ) provincial. A pesar de los rumores de fractura, Acevedo buscó transmitir tranquilidad a la dirigencia y optó por priorizar la estabilidad institucional de la provincia en un contexto socioeconómico adverso.
El foco de la atención política en las últimas horas estuvo puesto en el desplazamiento de la doctora Ana Escobedo, una profesional muy cercana al vicegobernador, de su rol como apoderada del Partido Justicialista. Al ser consultado sobre quién tomó la determinación, Acevedo señaló que son decisiones que corresponden a las autoridades partidarias y supuso que la orden provino del gobernador Osvaldo Jaldo o del presidente del partido, Juan Manzur. No obstante, prefirió restarle el dramatismo al hecho y lo equiparó a un cambio de autoridades habituales en gabinetes o instituciones.
A pesar de su intento de relativizar el episodio, el vicegobernador reconoció abiertamente su disconformidad con el procedimiento utilizado por la conducción. “No me molestó la decisión, lo que me molesta son las formas”, dijo Acevedo, evidenciando un matiz de tensión con el Poder Ejecutivo. El titular de la Cámara legislativa deshizo en elogios hacia Escobedo, definiéndola como una colaboradora de años tanto de él como del propio PJ, y destacó el énfasis tremendo, la seriedad y el compromiso con el que siempre se emplea en sus tareas.
A renglón seguido, Acevedo admitió que la situación le genera cierta incomodidad, aunque aclaró que su conducta se rige por los códigos tradicionales del movimiento. “Yo soy verticalista, y los cambios hay que asumirlos, aceptarlos”, afirmó. Asimismo, intentó buscar el lado positivo al señalar que, a partir de ahora, Escobedo dispondrá de más tiempo para colaborar directamente con él en distintas tareas.
El presidente del cuerpo legislativo desestimó de forma tajante que la remoción de la apoderada configure una maniobra orientada a debilitar su figura o su espacio. “Yo no lo tomo como una medida en mi contra”, aseveró, añadiendo que las autoridades competentes seguro tendrán sus explicaciones para fundamentar la decisión adoptada. Aunque al momento de la entrevista admitió que todavía no se había reunido con los miembros del consejo partidario ni con el primer mandatario provincial, adelantó que mantendría un encuentro cara a cara con Jaldo para conversar sobre el tema. Esta reunión será el día de hoy.
Para Acevedo, interpretar el desplazamiento como una advertencia política dentro del oficialismo es un error que introduce una hipótesis de conflicto inexistente en la realidad. El funcionario explicó que no percibe el hecho como un mensaje de ninguna naturaleza y advirtió que conjeturar sobre eso implicaría inducir una disputa que él no ve en el escenario actual. En ese sentido, reveló haber recibido llamados de numerosos dirigentes preocupados, a quienes les transmitió calma bajo la premisa de que “vamos bien” y que no hay motivos para plantear diferencias hoy por hoy.
Al profundizar sobre el mapa de poder en el peronismo de Tucumán, el vicegobernador trazó una clara distinción entre el rol institucional y las dinámicas partidarias. Definió la relación entre el Gobernador y su vice como una fórmula que, manteniendo la independencia de poderes, debe priorizar la gestión en beneficio de los tucumanos. En este punto, remarcó que en su persona “se puede confiar”, reconociendo con pragmatismo que “los gobernadores no siempre confiaron del todo” en sus segundos, una tensión histórica en las estructuras ejecutivas.
Contextos y números
La gestión provincial, según el vicegobernador, se desenvuelve dentro de un esquema “complejísimo” debido a las políticas macroeconómicas impulsadas por la administración de Javier Milei. Acevedo cuestionó que el Gobierno nacional haya transferido responsabilidades exclusivas a las provincias sin el debido financiamiento, citando como ejemplos la quita de subsidios al transporte y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid). Ante esta situación, argumentó que Tucumán debe reasignar recursos propios para sostener el boleto y pagar a los educadores.
En materia presupuestaria, el presidente de la Legislatura defendió el gasto del sector frente a los cuestionamientos de la oposición, detallando las reducciones salariales y operativas aplicadas. Indicó que el presupuesto legislativo representa actualmente el 3,69% del total provincial, habiendo bajado desde un piso superior al 4% y pasando luego por el 3,9%. Tras precisar estos números, Acevedo plantó una postura firme de cara al futuro inmediato: “Yo ya no estoy dispuesto a disminuir un centésimo más del presupuesto de la Legislatura”, advirtió, justificando que el ajuste ya se realizó de manera coordinada entre los tres poderes.