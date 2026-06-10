Jaldo reunió a legisladores y dirigentes en El Cadillal para fortalecer la unidad del peronismo

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles un encuentro con legisladores en El Cadillal, Tucumán, para unificar al peronismo y coordinar la gestión provincial.
- Con la participación de ministros e intendentes, el oficialismo articuló el respaldo legislativo y el trabajo territorial para paliar la crisis económica en la provincia.
- Esta alianza perfila la estrategia del PJ tucumano para las elecciones legislativas de 2025 y presidenciales de 2027, buscando blindar la gobernabilidad en la provincia.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este miércoles una reunión de trabajo con legisladores provinciales, dirigentes, funcionarios del Poder Ejecutivo y representantes del municipio capitalino en el salón de El Cadillal del gremio de ATSA.
Junto al mandatario estuvieron el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta capitalina Rossana Chahla; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero de la Cámara, Aldo Salomón; y los ministros Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Federico Masso (Desarrollo Social), Susana Montaldo (Educación) y Federico Nazur, secretario general de la Gobernación. También participaron el legislador Roque Tobías Álvarez y el secretario general de ATSA, René Ramírez.
Entre los legisladores presentes estuvieron Roque Tobías Álvarez, Tano Alfaro, Roque Argañaráz, Sara Assán, Nancy Bulacio, Tulio Caponio, María Alejandra Cejas, Tomás Cobos, Edith Comolli, Alejandro Figueroa, Sandra Figueroa, Carlos Fúnez, Carlos Gallía, Carlos Gómez, Rossi Gómez, Marcelo Herrera, Walter Herrera, Sara Lazarte, Jorge Leal, Mario Leito, Patricia Lizárraga, Sergio Mansilla, Maia Martínez, Roberto Moreno, Adriana Najar, Rodolfo Ocaranza, Alberto Olea, Christian Rodríguez, Leopoldo Rodríguez, Héctor Salomón, Francisco Serra, Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse y Aldo Salomón.
También participaron funcionarios del Poder Ejecutivo como Armando “Cacho” Cortalezzi, Carlos “Alito” Assán, Marcelo Caponio, Eloy del Pino, Hugo Cabral, Guillermo Norry, Carlos “Cacho” Cano, José Azcárate, Regino Racedo y Dante Loza, además de los dirigentes Alejandro Martínez y René Ramírez.
Por parte del municipio capitalino asistieron Camila Giuliano, Eliana Orellana, Luciano Chincarini, Belén Colombano, Sofía Prado, Julieta Migliavacca, Alejandro Sami, Marcelo Albaca y Omar Abraham.
Durante el encuentro, Jaldo explicó que la convocatoria se enmarca en una continuidad de trabajo institucional y político. “Venimos dándole continuidad a la programación de trabajo que tenemos. Lo primero es lo institucional: hablamos con cada uno de los legisladores para seguir consolidando la muy buena relación que nos permite disponer de las leyes para seguir gobernando Tucumán”, expresó.
El mandatario también hizo referencia al escenario electoral que se aproxima. “El año que viene es netamente electoral. Les pedimos a los legisladores que tienen estructura y acompañamiento en cada sección electoral que vayamos consolidando y unificando la fuerza, complementando lo institucional con lo político electoral”, señaló.
Jaldo repasó además los dos años y ocho meses de gestión provincial. “Llegamos con soluciones concretas: obras de infraestructura, mejor salud, mejor educación. Estamos en contacto permanente con la gente”, afirmó.
Y remarcó: “Todos coincidimos en que hay que dedicar el cien por ciento del tiempo a solucionar los problemas que hoy tiene la gente”.
En relación con el armado político, sostuvo: “Tenemos la responsabilidad de seguir organizándonos para las elecciones provinciales del año próximo y para las nacionales de 2027”.
El gobernador cerró su intervención con un agradecimiento al vicegobernador. “Es él quien conduce la Legislatura. Le agradezco su presencia y la de todos los legisladores”, dijo.
Acevedo pidió consolidar la unidad
Tras la reunión, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la convocatoria y llamó a fortalecer la unidad del movimiento justicialista. “Cada uno de los legisladores tiene muchos dirigentes que hoy han concurrido a esta convocatoria que hizo el gobernador, trabajando por mantener un peronismo unido. No basta hoy con estar juntos, sino que tenemos que estar unidos, sin pensar de la misma manera, pero sabiendo que tenemos que anteponer los intereses personales y particulares al interés general y al bien común”, expresó.
Acevedo también apuntó contra el escenario nacional y sostuvo: “Necesitamos un peronismo unido para que esta provincia de Tucumán no ceda en su esfuerzo ante un partido que está destruyendo el Estado y que no queremos que destruya Tucumán”.
Además, defendió las políticas públicas provinciales. “Queremos seguir defendiendo la educación pública, la salud pública, llegando a cada rincón de Tucumán para que podamos superarnos y generar fuentes de trabajo. El consumo se está cayendo en todo el país, la situación está muy compleja y es responsabilidad nuestra ponernos todos juntos para generar mejores condiciones de vida”, afirmó.
En esa línea, remarcó: “Sin desarrollo no hay crecimiento. El único espacio que permite la inclusión, que es abarcativo y que defiende la educación pública y la cultura, es el peronismo”.
Por último, valoró la respuesta de la dirigencia convocada. “Estoy feliz por la convocatoria, por la reunión y por la reciprocidad que hubo entre la dirigencia y nosotros”, concluyó.
Chahla destacó el trabajo territorial
La intendenta Rossana Chahla apeló a la experiencia de la pandemia para definir la identidad del movimiento. “Recuerdo cuando estábamos hisopando en la Terminal, el 20 de junio, con un frío tremendo, cantando el himno con la gente que llegaba. Eso es el peronismo”, recordó.
Y resumió: “El peronismo es ver por el otro, por el más vulnerable, por el que más necesita”.
Sobre la situación económica actual, fue contundente. “La gente no llega a fin de mes. Tenemos que estar a la par, acompañando y, a veces, diciendo que no podemos”, manifestó.
Respecto de la gestión municipal, aseguró: “Nuestro municipio se maneja con autogestión. Cada peso del vecino vuelve al vecino con obras”.
También cuestionó al Gobierno nacional. “Tenemos un gobierno nacional que le da la espalda a los municipios y a la provincia. La Nación no tiene obra. El esfuerzo que estamos haciendo es muy grande”, sostuvo.
Y concluyó: “Tucumán es una isla en la Argentina. Seguimos cerca de nuestra gente, con dificultades, pero juntos”.
Monteros: “Hay que estar a la par de la gente”
El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó la amplia participación de dirigentes y legisladores de toda la provincia y sostuvo que el encuentro permitió consolidar acuerdos y objetivos comunes.
“Fue una reunión más de trabajo, uniendo lo que es el peronismo desde la dirigencia y hoy con los legisladores. Fue un placer compartir una reunión más que viene organizando nuestro conductor, el gobernador Osvaldo Jaldo, junto al vicegobernador Miguel Acevedo”, afirmó.
Además, puso en valor la representación oficialista en la Legislatura. “Hoy estuvieron 36 legisladores acompañados por referentes de cada uno de ellos. Esta es la Legislatura de Tucumán con mayor representación peronista del país”, aseguró.
“Esta Legislatura no tan solo tiene quórum propio, sino que tiene mayoría. Hay que reconocer la trayectoria de estos legisladores y por eso hemos querido consensuar, alinear y estar juntos para seguir construyendo el peronismo que se viene”, añadió.
Finalmente, Monteros remarcó que uno de los principales desafíos es reforzar el acompañamiento territorial ante la crisis económica.
“Este peronismo que se viene se construye estando a la par de la gente, especialmente en estos momentos de crisis económica que vive el país producto de las políticas neoliberales que está ejerciendo el presidente Milei”, expresó.
Y concluyó: “El mensaje de Osvaldo Jaldo y de Miguel Acevedo es que hay que estar a la par de la gente, especialmente de aquella que más necesita que la dirigencia política y el peronismo estén presentes”.