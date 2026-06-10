Jaldo reunió a legisladores y dirigentes en El Cadillal para fortalecer la unidad del peronismo

Acevedo pidió consolidar la unidad

Tras la reunión, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la convocatoria y llamó a fortalecer la unidad del movimiento justicialista. “Cada uno de los legisladores tiene muchos dirigentes que hoy han concurrido a esta convocatoria que hizo el gobernador, trabajando por mantener un peronismo unido. No basta hoy con estar juntos, sino que tenemos que estar unidos, sin pensar de la misma manera, pero sabiendo que tenemos que anteponer los intereses personales y particulares al interés general y al bien común”, expresó.