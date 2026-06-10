Jaldo se refirió a la posible fecha de las elecciones de 2027 en Tucumán

Jaldo añadió que la idea es "dar una continuidad a ese cronograma". "Queremos respetar esas fechas que ya se hicieron en dos oportunidades. Es decir, creo que lo que vamos a hacer es darle continuidad a ese proceso, respetar esa fecha que ya se han venido realizando las elecciones en Tucumán”, añadió. Y cerró: “si por ahí hay algún cambio, seguramente vamos a estar informando, pero hasta acá no hay ninguna convocatoria, hasta acá no hay ningún cronograma provincial electoral previsto, mucho menos en ejecución. Así que seguramente cuando tengamos fecha vamos a estar anunciando como lo hacemos siempre”.