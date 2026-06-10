Política

Jaldo se refirió a la posible fecha de las elecciones de 2027 en Tucumán

El gobernador afirmó que la idea es "dar una continuidad al cronograma" aplicado en los comicios de 2019 y de 2023, cuando se sufragó en junio.

GOBERNADOR OSVALDO JALDO / COMUNICACIÓN PÚBLICA
GOBERNADOR OSVALDO JALDO / COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 19 Min

Resumen para apurados

  • El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anticipó la intención del PJ de mantener el calendario electoral previo y celebrar las elecciones provinciales en junio de 2027.
  • La postura del mandatario surge tras la presentación judicial del partido Juntos Podemos, que cuestiona los plazos de convocatoria basándose en los antecedentes de 2019 y 2023.
  • La medida busca dar continuidad institucional al cronograma de Tucumán, aunque la convocatoria oficial y el calendario electoral definitivo aún no han sido formalizados.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo, vicepresidente del PJ de Tucumán, anticipó que en el peronismo tienen la intención de mantener el calendario implementado en 2019 y en 2023 para los comicios provinciales de 2027. Con esto, según se desprende de los dichos del mandatario, junio asoma como un posible mes para el sufragio. 

 “El oficialismo de la provincia de Tucumán tenemos pensado, no hemos convocado todavía, pero estamos conversando con las estructuras partidarias que el Consejo Provincial, como así también el Congreso de nuestro espacio político, de respetar las fechas de las elecciones que se han venido realizando en el año 19 y en el año 23", explicó el mandatario.

Jaldo añadió que la idea es "dar una continuidad a ese cronograma". "Queremos respetar esas fechas que ya se hicieron en dos oportunidades. Es decir, creo que lo que vamos a hacer es darle continuidad a ese proceso, respetar esa fecha que ya se han venido realizando las elecciones en Tucumán”, añadió. Y cerró: “si por ahí hay algún cambio, seguramente vamos a estar informando, pero hasta acá no hay ninguna convocatoria, hasta acá no hay ningún cronograma provincial electoral previsto, mucho menos en ejecución. Así que seguramente cuando tengamos fecha vamos a estar anunciando como lo hacemos siempre”.

Los dichos del mandatario surgieron tras la decisión del partido Juntos Podemos de concurrir a la Justicia provincial para objetar la constitucionalidad de los artículos que establecen los plazos para los comicios. El planteo judicial alude a su vez a los antecedentes recientes de 2023 y de 2019, cuando se dictaron fallos en ese sentido y se dio lugar a que el Poder Ejecutivo (PE) pueda dictar decretos convocando a las elecciones de una manera anticipada, tomando como referencia el texto constitucional. 

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