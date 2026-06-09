Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el directivo de la empresa de Martín Menem encontrado muerto

Aunque las primeras precisiones de la investigación indican que el cuerpo no tenía rastros de violencia, y se baraja la hipótesis de un edema pulmonar, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 22 aguarda los resultados definitivos de las pericias forenses. Mientras tanto, el entorno corporativo lamenta la pérdida de quien fue el motor operativo de Gen Tech Argentina S.A., la firma de suplementos dietarios creada por el dirigente político riojano.