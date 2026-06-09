Política

Quién era Daniel Osorio Peñaloza, el directivo de la empresa de Martín Menem encontrado muerto

Tenía 46 años y era de nacionalidad venezolana. Su recorrido en el mundo empresarial y sus vínculos con el presidente de la Cámara de Diputados.

CERCANO. Daniel Osorio Peñaloza mantenía un vínculo laboral estrecho con Martín Menem.
CERCANO. Daniel Osorio Peñaloza mantenía un vínculo laboral estrecho con Martín Menem. FOTO TOMADA DE CODIGOBAIRES.COM / IMAGEN EDITADA CON IA
Hace 3 Min

La Justicia porteña investiga el fallecimiento de Daniel Osorio Peñaloza, el contador de nacionalidad venezolana que se desempeñaba como una pieza clave en el entramado empresarial de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados. El ejecutivo, de 46 años, fue encontrado sin vida en su departamento del barrio de Almagro, en un hecho que la fiscalía calificó inicialmente como “muerte dudosa”.

Aunque las primeras precisiones de la investigación indican que el cuerpo no tenía rastros de violencia, y se baraja la hipótesis de un edema pulmonar, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 22 aguarda los resultados definitivos de las pericias forenses. Mientras tanto, el entorno corporativo lamenta la pérdida de quien fue el motor operativo de Gen Tech Argentina S.A., la firma de suplementos dietarios creada por el dirigente político riojano.

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Tras el hallazgo, la compañía emitió un comunicado donde ponderó “su profesionalismo, compromiso y calidad humana”, remarcando que su labor resultó “fundamental para el crecimiento y desarrollo” de la firma.

Osorio Peñaloza y su carrera empresarial

Graduado como licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú, Daniel Osorio Peñaloza construyó una sólida trayectoria en el sector de la nutrición deportiva. Antes de radicarse en el país, había sumado experiencia en Europa como jefe de planta en una firma con sede en Italia. Su llegada a Gen Tech se materializó hace más de una década, escalando posiciones de manera sostenida.

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Entre 2012 y 2019, según información publicada por Perfil.com, Osorio Peñaloza lideró las áreas de producción y desarrollo, un recorrido que lo catapultó a la gerencia general. Desde ese rol técnico y estratégico, comandó la internacionalización de la marca de Martín Menem, especializada en proteínas, creatinas y barras energéticas. Los registros societarios confirman que desde julio de 2020 ocupaba formalmente el cargo de director suplente.

SPONSOR. Gentech es uno de los socios comerciales de la AFA y la Selección Argentina. SPONSOR. Gentech es uno de los socios comerciales de la AFA y la Selección Argentina. FOTO TOMADA DE INSTAGRAM.COM/GENTECHARG

El vínculo comercial entre el contador y el legislador no se limitaba a Gen Tech. Ambos compartían el manejo de Insulow SRL, otra firma del mismo rubro, a la par que el directivo venezolano participaba en Kaia Natural SRL junto al empresario Pedro Groppa

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Bajo la gestión operativa de Osorio Peñaloza, la empresa principal de Martín Menem experimentó un fuerte posicionamiento en el mercado local, logrando acuerdos de patrocinio con atletas de élite y un convenio con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) para comercializar productos con licencia oficial.

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