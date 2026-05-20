Interna en LLA: las "Fuerzas del Cielo" desafiaron el laudo de Milei y mantienen la presión sobre Martín Menem

La incomodidad ya no se limita al "triángulo de hierro". En el Gabinete admiten que el nivel de hostilidad interna es insostenible. La próxima prueba de fuego será el martes 26 de mayo, cuando la Mesa Política vuelva a verse las caras. Allí, Menem y Caputo se sentarán frente a frente por primera vez tras una semana de acusaciones de "canalladas" y "operaciones" que ni siquiera el propio Presidente pudo clausurar.