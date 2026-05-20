Interna en LLA: las "Fuerzas del Cielo" desafiaron el laudo de Milei y mantienen la presión sobre Martín Menem

Resumen para apurados
- El grupo digital de Santiago Caputo desafió el laudo de Javier Milei en Buenos Aires y mantuvo la presión sobre Martín Menem para no ceder en la interna de La Libertad Avanza.
- El sector de Caputo usó pericias para vincular a Menem con cuentas de ataque. Milei apoyó al riojano para resguardar la gobernabilidad y evitar una fractura en el Congreso.
- La tregua es superficial y la tensión afectará al Gabinete. La prueba de fuego será el martes 26 de mayo, cuando Menem y Caputo se reúnan cara a cara en la Mesa Política.
La intervención de Javier Milei no logró sofocar el incendio en las filas libertarias. Aunque el Presidente calificó la disputa entre Santiago Caputo y Martín Menem como una "controversia prefabricada", el brazo digital del asesor presidencial -autodenominado "Las Fuerzas del Cielo"- salió a desmentir la narrativa oficial.
Con capturas de "Wayback Machine" y pericias informáticas, los militantes de Caputo sostienen que la cuenta anónima @PeriodistaRufus estaba vinculada directamente al Instagram oficial de Menem, echando por tierra la tesis del "operativo plantado".
El respaldo de Milei a Menem se interpreta en la Rosada como un movimiento de supervivencia institucional. El riojano no solo es el brazo político de Karina Milei, sino que ocupa un lugar central en la línea sucesoria y es el articulador clave con los gobernadores en el Congreso. "Tenía que descomprimir para evitar una fractura total", deslizaron fuentes del caputismo.
Sin embargo, el desafío del "Gordo Dan" y el enigmático mensaje de Caputo ("Winter is coming") sugieren que la tregua es solo superficial.
La incomodidad ya no se limita al "triángulo de hierro". En el Gabinete admiten que el nivel de hostilidad interna es insostenible. La próxima prueba de fuego será el martes 26 de mayo, cuando la Mesa Política vuelva a verse las caras. Allí, Menem y Caputo se sentarán frente a frente por primera vez tras una semana de acusaciones de "canalladas" y "operaciones" que ni siquiera el propio Presidente pudo clausurar.