Milei habló de la interna libertaria en redes y defendió a Martín Menem: "Es algo prefabricado para generar un problema"
El Presidente se refirió por primera vez al conflicto desatado en redes sociales por una cuenta anónima de X vinculada al titular de Diputados. El episodio profundizó las tensiones entre sectores del oficialismo.
Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei defendió en una entrevista al titular de Diputados, Martín Menem, al calificar la reciente interna en redes sociales como una maniobra armada.
- El conflicto surgió tras vincularse una cuenta anónima de X a Menem. El diputado explicó que se debió a un error involuntario de su gestor de redes, lo que generó quejas internas.
- Este hecho expone las desconfianzas y la disputa por la influencia dentro del oficialismo entre el sector de Santiago Caputo y el alineado con Karina Milei y Martín Menem.
El presidente Javier Milei se refirió por primera vez a la interna libertaria que estalló en redes sociales durante el fin de semana y defendió al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, luego de la polémica generada alrededor de una cuenta anónima de X que fue asociada al dirigente riojano.
“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado. Martín lo explicó dentro del gabinete”, afirmó el mandatario durante una entrevista con ArgenData, en Neura.
“Eso que generó esa controversia el fin de semana es algo que está prefabricado para generar un problema”, agregó Milei.
El conflicto comenzó a escalar luego de un posteo del consultor Santiago Caputo, quien expuso públicamente a la cuenta anónima @PeriodistaRufus. Ese perfil había compartido un reel de Instagram y, al abrir el enlace desde navegadores móviles, aparecía vinculado al perfil personal de Menem.
A partir de ese episodio, dirigentes, militantes digitales y cuentas libertarias comenzaron a especular con la posibilidad de que existiera algún vínculo entre ese usuario y el entorno político del presidente de la Cámara de Diputados.
Desde el sector cercano a Caputo sostuvieron que hacía tiempo seguían la actividad de esa cuenta y consideraron que el episodio reforzaba sospechas internas sobre su origen político.
El propio Santiago Caputo publicó mensajes contra ese espacio y compartió posteos de cuentas libertarias que ironizaban sobre el funcionamiento de las estructuras digitales del oficialismo. La situación derivó en una nueva escalada entre “Las Fuerzas del Cielo” y el núcleo político alineado con Karina Milei y Martín Menem.
Horas después, la cuenta @PeriodistaRufus fue desactivada. Sin embargo, el conflicto continuó creciendo dentro del oficialismo. Según informó el periodista Facundo Chaves en Infobae, el tema llegó rápidamente a la mesa política libertaria y generó preocupación por el nivel de exposición pública que alcanzó la disputa.
Tal como señaló Milei, el domingo Menem explicó lo sucedido mediante un mensaje enviado al grupo de WhatsApp de diputados nacionales de La Libertad Avanza. Allí reconoció que existió “un error involuntario del CM” que administra su cuenta de Instagram y sostuvo que hubo una maniobra deliberada para perjudicarlo políticamente.
“La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a un par de grupos de WhatsApp. Se ve que el link de esa noticia random llegó a varias personas. Alguna de ellas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno”, expresó Menem en ese mensaje interno.
El episodio volvió a dejar en evidencia el peso central que tienen las redes sociales dentro de la estructura política libertaria. Desde la campaña presidencial de 2023, el ecosistema digital construido alrededor de Milei se consolidó como una de las principales herramientas de comunicación y conducción interna del oficialismo.
Por eso, dentro del Gobierno interpretan que lo ocurrido durante el fin de semana excede una pelea entre cuentas anónimas o militantes digitales y refleja, en realidad, las tensiones entre los distintos sectores que disputan influencia dentro del espacio libertario.
La reacción pública del Presidente reforzó esa lectura. Según publicó Infobae, Milei siguió de cerca el conflicto durante todo el fin de semana, atento a la repercusión que el tema alcanzó en redes sociales.
En el oficialismo admiten además que la relación entre el sector político encabezado por Karina Milei y Martín Menem y el armado vinculado a Santiago Caputo atraviesa desde hace meses una convivencia marcada por desconfianzas y diferencias sobre el funcionamiento interno del Gobierno.