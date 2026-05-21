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Pagano explotó contra Martín Menem por cuestionar su licencia por maternidad

La diputada denunció que el presidente de la Cámara de Diputados minimizó el reposo indicado por su obstetra en pleno embarazo avanzado. “Tratan a la maternidad como una enfermedad administrativa”, disparó.

Marcela Pagano
Marcela Pagano Captura de video.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La diputada nacional Marcela Pagano cruzó al presidente de la Cámara, Martín Menem, tras cuestionar este su licencia médica por complicaciones en su embarazo en el Congreso.
  • Pagano presentó un certificado de reposo por riesgo de parto y Menem exigió precisar su duración. La Cámara de Diputados no contempla licencias formales por maternidad.
  • Este cruce expone el vacío legal sobre los derechos laborales de las legisladoras y reaviva la interna oficialista, abriendo el debate sobre reformas administrativas de género.
Resumen generado con IA

La diputada nacional Marcela Pagano cruzó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien según ella cuestionó su pedido de licencia médica por una complicación que se presentó en el embarazo de su segundo hijo. “No era defensa de la vida. Era marketing moral”, lanzó Pagano.

El descargo de la legisladora fue a través de sus redes sociales, donde comentó el cruce que tuvo con Menem, al elevar un pedido de reposo, solicitado por parte de su médica obstetra.

“Les quiero contar algo que considero debo hacer público. Ayer estuve toda la mañana haciéndome estudios en el Hospital de Clínicas por un inconveniente que tuve en mi embarazo ya bastante avanzado”, comenzó su descargo Pagano.

Y continuó: “Ante esta situación como estaba la sesión, presenté un certificado médico, porque si bien para muchos legisladores en las sesiones las ausencias son una estrategia política creo que cuando hay un inconveniente que escapa a nuestro control todo funcionario público debe informarlo y justificar ante el pueblo por qué no fue a sesionar”.

“En el certificado firmado por mi obstetra se indicaba reposo absoluto, puesto que el parto puede desencadenarse en cualquier momento. Pero el Presidente de la Cámara me manda a pedir que ‘precise cuánto tiempo durará el reposo’ como si el embarazo fuera una gripe con fecha cierta de alta”, cuestionó la diputada.

Y resaltó: “Tratan a la maternidad como una enfermedad administrativa. Las diputadas no tenemos licencia de maternidad, yo estuve hasta el martes que empecé a sentirme mal trabajando y cumpliendo mis funciones".

“Ninguna mujer merece este trato, de ningún color político. Entonces, basta de hipocresía. No era defensa de la vida. Era marketing moral", completó Pagano.

Es preciso recordar que, dentro de las normativas vigentes, en la Cámara de Diputados no se contempla un sistema de licencias extensivo igual al de la Ley de Contrato de Trabajo, obligando muchas veces a las legisladoras a retomar sus funciones o ausentarse bajo acuerdos parlamentarios o pedidos de licencia sin goce de dieta según el caso.

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