Martín Menem habló de la interna libertaria: "Decir que le miento a Milei es subestimar al Presidente"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, decidió confrontar públicamente la interna que sacude al núcleo duro de La Libertad Avanza. En medio de un fuego cruzado con el sector que lidera el asesor Santiago Caputo, Menem intentó bajar la tensión utilizando una metáfora futbolera: las diferencias se resuelven “en el vestuario” y no “a cielo abierto”.