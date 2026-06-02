Martín Menem minimizó las internas en el Gobierno y aseguró que “no le cambia la vida a nadie”

Los dichos del legislador también llegan después de otro episodio que generó ruido dentro de la Casa Rosada. Patricia Bullrich manifestó que no acompañará el retiro del pliego de una candidata a jueza cuestionada por su vínculo familiar con un periodista. Aunque ratificó su alineamiento con el Gobierno, la funcionaria defendió su postura al señalar que ejercía su “derecho a la objeción”.