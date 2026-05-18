Interna feroz: Santiago Caputo expuso a Martín Menem por el uso de una cuenta para criticar al Gobierno

Lo que comenzó como un cruce en redes sociales terminó por detonar una nueva interna en la cúpula libertaria. Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial, expuso públicamente un vínculo técnico entre una cuenta anónima de X (ex Twitter) y el perfil oficial de Instagram de Martín Menem. El hallazgo dejó al descubierto una "usina" de críticas que, desde el anonimato, apuntaba contra el propio gabinete de Javier Milei.