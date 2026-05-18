Interna feroz: Santiago Caputo expuso a Martín Menem por el uso de una cuenta para criticar al Gobierno

Resumen para apurados
- Santiago Caputo expuso este fin de semana a Martín Menem al detectar que una cuenta anónima en X que criticaba al Gobierno estaba ligada al perfil oficial de Instagram del diputado.
- El hallazgo ocurrió por un error técnico que redirigió a los usuarios al perfil de Menem. Caputo tildó al entorno del riojano de «improvisados» tras los ataques a ministros clave.
- Esta interna revela fragilidad en la alianza libertaria y profundiza la grieta entre Caputo y Karina Milei, lo que podría afectar la gestión y la estrategia digital del oficialismo.
Lo que comenzó como un cruce en redes sociales terminó por detonar una nueva interna en la cúpula libertaria. Santiago Caputo, el influyente asesor presidencial, expuso públicamente un vínculo técnico entre una cuenta anónima de X (ex Twitter) y el perfil oficial de Instagram de Martín Menem. El hallazgo dejó al descubierto una "usina" de críticas que, desde el anonimato, apuntaba contra el propio gabinete de Javier Milei.
La chispa se encendió el sábado por la noche. Desde la cuenta @slcaputo, el asesor respondió con dureza a un posteo de @PeriodistaRufus, un usuario que cuestionaba a la aerolínea FlyBondi (vinculada a empresarios cercanos a Caputo).
Lo que parecía una discusión menor escaló cuando se detectó un error de seguridad digital: el enlace de la cuenta anónima redirigía directamente al Instagram del presidente de la Cámara de Diputados.
La reacción de las "Fuerzas del Cielo" -la militancia digital alineada con Caputo- fue inmediata. Acusaron a Menem de operar una cuenta "blue" para atacar a figuras clave como el ministro Luis Caputo, Sandra Pettovello y Patricia Bullrich, e incluso de ironizar sobre los perros del Presidente, un límite infranqueable para el mandatario.
El conflicto no solo expuso la fragilidad de la alianza entre el sector de Caputo y el de Karina Milei (a quien responde Menem), sino que dejó en evidencia una falta de profesionalismo en la "batalla cultural" digital. "No pueden manejar cuatro cuentas fake y quieren manejar la botonera", sentenció Caputo, al calificar al entorno del riojano como una "banda de improvisados".
La eliminación súbita de la cuenta solo sirvió para confirmar las sospechas de una interna que ya no se oculta tras los teclados.