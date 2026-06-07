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La última misa ricotera: miles de fanáticos se reunen para despedir al Indio Solari en Villa Domínico

La despedida de Carlos Alberto “Indio” Solari reúne a seguidores de todo el país en Avellaneda. El operativo incluye más de 1.500 efectivos, postas sanitarias y accesos especialmente organizados.

Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de fanáticos despiden este domingo al músico Indio Solari en Villa Domínico, Avellaneda, tras su fallecimiento el pasado viernes a los 77 años a causa de un ACV.
  • El velorio se realiza en el microestadio Gatica sin límite de horario. El operativo cuenta con 1.500 efectivos de seguridad, asistencia médica y peaje liberado en la autopista.
  • Este homenaje masivo marca el final de las históricas 'misas ricoteras' y se proyecta como una de las despedidas populares más multitudinarias en la historia del rock argentino.
Resumen generado con IA

La despedida pública del Indio Solari comenzó este domingo en Villa Domínico, donde miles de seguidores se acercan para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional. El velorio se desarrolla en el microestadio José María Gatica, dentro del Parque Los Derechos del Trabajador, en el partido bonaerense de Avellaneda.

Miles de seguidores homenajearon al Indio Solari con un banderazo en el Obelisco y hubo incidentes con la Policía

Miles de seguidores homenajearon al Indio Solari con un banderazo en el Obelisco y hubo incidentes con la Policía

Desde las primeras horas del fin de semana, cientos de personas iniciaron una vigilia en las inmediaciones del predio. Con el correr de las horas, la convocatoria creció y se espera que continúe durante toda la jornada, e incluso más allá, debido a que no se estableció una hora de cierre para el homenaje.

Cómo será el ingreso al velorio del Indio Solari

Las puertas del microestadio se abrieron a las 11 de la mañana para permitir el ingreso de los fanáticos que desean despedirse del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Por decisión de la familia, no se fijó un horario límite para la ceremonia. El objetivo es que todos aquellos que viajen hasta el lugar tengan la posibilidad de participar del último adiós.

Las autoridades informaron que el acceso al predio se realizará por la intersección de la avenida Bartolomé Mitre y General Otero. Una vez finalizado el recorrido frente al féretro, los asistentes deberán retirarse nuevamente por Mitre, en dirección a Wilde.

Además, la organización dispuso la presencia de voluntarios, puntos de hidratación, sanitarios y postas de atención médica para asistir a quienes concurran al lugar.

Un amplio operativo de seguridad para una despedida multitudinaria

Ante la magnitud de la convocatoria, se montó un importante dispositivo de seguridad en toda la zona. Más de 1.500 efectivos participarán del operativo destinado a garantizar el orden durante el desarrollo del velorio.

Según se informó, varios centenares de agentes ya se encontraban desplegados desde el sábado. También intervienen distintas áreas de la Policía bonaerense, grupos motorizados, personal de tránsito y equipos sanitarios.

La expectativa es que miles de personas provenientes de diferentes puntos del país lleguen a Villa Domínico para despedir al músico, cuya muerte fue comunicada el pasado viernes. Solari tenía 77 años y, de acuerdo con los resultados de la autopsia, falleció a causa de un accidente cerebrovascular (ACV).

Peaje liberado y facilidades para llegar al homenaje

Como parte de las medidas adoptadas para facilitar el acceso al predio, se anunció que no se cobrará peaje en la autopista Buenos Aires-La Plata durante la jornada del velorio.

La decisión busca agilizar la llegada de los fanáticos que viajan desde distintos puntos del país para participar de una despedida que promete convertirse en una de las más multitudinarias de la historia reciente del rock argentino.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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