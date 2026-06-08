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La inflación de mayo puede marcar una desaceleración

El Indec difundirá el jueves el dato, y los analistas proyectan una variación del 2,3%.

CALENDARIO. El Indec informará el jueves sobre la inflación de mayo.
CALENDARIO. El Indec informará el jueves sobre la inflación de mayo.
Hace 2 Hs

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que habría experimentado una nueva desaceleración respecto del mes previo, rondando entre el 2,1% y 2,4%. El índice inflacionario habría reflejado la segunda merma seguida en mayo frente al 2,6% registrado en abril, pero se mantendría por encima del 2%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,5%.

El reporte de Equilibra indicó que la inflación mensual avanzó el mes pasado al 2,3%, registrando los principales aumentos en los rubros equipamiento y mantenimiento del hogar (3,4%), alimentos y bebidas no alcohólicas (3,0%) y restaurantes y hoteles (2,9%). La variación interanual fue estimada en 33,4%.

Inflación de mayo: ¿qué proyectan las consultoras para los próximos meses?

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El economista senior de la consultora, Gonzalo Carrera, precisó que “para mayo, captamos una baja en la inflación, ayudada por mayor estabilidad en carnes, nafta y ropa”, aunque alertó que “la subyacente se aceleró a 2,5%”. En este sentido, manifestó que “parece estar pasando algo en los precios de los bienes que pese a la estabilidad del dólar siguen corriendo arriba del 2% mensual, cuando el año pasado fueron hasta octubre por debajo”.

EcoGo Consultores, por su parte, estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,7% y el índice general avanzó 2,4%, sosteniendo que “en mayo convergieron los aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros indexados al arrastre de meses previos (salud y educación)”.

Leve ascenso

La Fundación Libertad y Progreso estimó que la inflación cerró en 2,1% en mayo. De esta manera, calculó que la variación de precios en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 14,7%, mientras que la variación interanual se ubicaría en 33,2%, “mostrando un leve ascenso respecto del mes pasado”.

El mercado proyecta una baja gradual de la inflación

El mercado proyecta una baja gradual de la inflación

Sobre las razones que propiciaron la segunda desaceleración seguida, desde la entidad afirmaron que “el shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta”.

Más allá de resaltar el buen dato, indicaron que “la gran novedad fue la aceleración en el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo la mayor incidencia sobre el índice subiendo 3,3% en el mes y aportando 0,8 puntos porcentuales a la variación general del índice”. Le siguieron Medicina (0,3%) y Transporte (0,3%). El único que bajó fue Vivienda, con una caída mensual de 1,2%.

El relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región Gran Buenos Aires tuvo un incremento mensual de 2,2% en mayo, siendo “el menor desde octubre del año pasado”. De esta manera, calcularon que el IPC anual habría marcado un 33,3%. El reporte remarcó que los rubros que más subieron fueron salud y alimentos y bebidas, el cual subió un 2,7%, “acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes”.

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El mismo jueves, la Dirección de Estadística de la Provincia dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor en Tucumán que, en abril, había experimentado una variación del 2,7%. En los primeros cuatro meses del año, la inflación tucumana alcanzó el 12,6%, mientras que en la comparación interanual esa tasa fue del 31,5%, de acuerdo con el reporte oficial.

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