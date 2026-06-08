La inflación de mayo puede marcar una desaceleración

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que habría experimentado una nueva desaceleración respecto del mes previo, rondando entre el 2,1% y 2,4%. El índice inflacionario habría reflejado la segunda merma seguida en mayo frente al 2,6% registrado en abril, pero se mantendría por encima del 2%. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central en base a las estimaciones privadas, previó que la inflación del quinto mes de 2026 habría estado en 2,3% y espera que la inflación interanual alcance a fin de año 30,5%.