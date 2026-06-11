La inflación de mayo se encamina a su nivel más bajo en meses: el Indec difunde hoy el dato oficial

Resumen para apurados
- El Indec difundirá hoy a las 16:00 en Argentina la inflación de mayo, esperando confirmar una nueva desaceleración de precios por debajo de la cifra registrada el mes anterior.
- Las consultoras privadas y el Banco Central estiman que el IPC de mayo rondará el 2,2% y 2,5%, consolidando la baja tras el reciente registro de inflación del 2,1% en la Ciudad.
- De confirmarse, la cifra de mayo será la inflación más baja desde finales de 2023, validando el rumbo económico del ministro Luis Caputo y consolidando la tendencia a la baja.
El Indec dará a conocer esta tarde, a las 16, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. Tanto el Gobierno como las consultoras privadas coinciden en que el dato confirmará una nueva desaceleración, ubicándose posiblemente por debajo del 2,6% registrado en abril.
El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró optimista respecto a la cifra, al confiar en que se mantendrá la tendencia a la baja iniciada hace meses. De confirmarse las proyecciones, mayo podría registrar la inflación más baja desde finales de 2023.
Las proyecciones del mercado
Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la inflación de mayo rondaría el 2,3%. Por su parte, las consultoras privadas manejan un rango de entre el 2,2% y el 2,5%:
- C&T Asesores Económicos: proyecta un 2,2%, destacando alzas en Salud y Alimentos.
- Equilibra: estima un 2,3%, impulsado por productos estacionales (verduras subieron un 15%) pero compensado por una fuerte frenada en los regulados (combustibles apenas subieron 0,4%).
- LCG y Analytica: sitúan el indicador entre el 2,2% y el 2,5%.
El anticipo porteño
La expectativa se apoya en el dato de la Ciudad de Buenos Aires, que suele funcionar como termómetro nacional. En mayo, el IPC porteño fue del 2,1%.
En la Capital, los rubros que lideraron las subas fueron Educación (3,1%) y Salud (3%), mientras que Alimentos y Bebidas -el ítem de mayor peso- se ubicó en un 2,8%.