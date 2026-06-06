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La muerte del "Indio" Solari: habrá un banderazo en el Obelisco mientras se define la sede del último adiós

En Comodoro Rivadavia, "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" mantendrán su compromiso sobre el escenario.

La autopsia determinó que el Indio Solari murió de un ACV
La autopsia determinó que el Indio Solari murió de un ACV Hola
Hace 32 Min

La partida de Carlos Alberto "Indio" Solari envolvió al país en una conmoción que trasciende lo musical. Tras una jornada de homenajes espontáneos en la Plaza de Mayo y diversos puntos del país, la atención se traslada hoy al Obelisco porteño, donde se realizará un banderazo masivo a la espera de definiciones sobre el velatorio público.

Mientras la familia ultima los detalles para confirmar el lugar y la hora de la despedida oficial, el rito ricotero no se detiene. En Comodoro Rivadavia, "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" mantendrán su compromiso sobre el escenario, transformando lo que sería un show más en un tributo histórico que será transmitido vía streaming.

A los homenajes se sumó el Club Atlético River Plate. A través de un comunicado oficial, la institución de Núñez destacó la influencia de Solari en la cultura popular argentina y recordó que su lírica forma parte del ADN de las tribunas del Mâs Monumental, donde sus frases decoran banderas de diversas generaciones.

"Acompañamos a sus familiares y amigos en este momento de profundo dolor", expresaron desde la Comisión Directiva.

Temas Muerte del Indio Solari Buenos AiresCarlos "Indio" Solari
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