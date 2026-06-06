Lali en River: del homenaje al Indio Solari al posible regreso de Charly García, las sorpresas que prepara para su show en River

El día en que Lali Espósito llenará el Estadio Monumental llegó. Tras agotar cada una de las entradas para sus dos funciones del finde semana del 6 y 7 de junio, la autora de “No vayas a atender cuando el demonio llama” será el motivo por el que 85.000 personas se encontrarán en un mismo lugar. Esta noche, a las 21 horas, Lali completará su primer show en el gigantesco recinto de River Plate y se encargará de "atender al demonio", en lo que se espera una jornada llena de sorpresas y emociones.