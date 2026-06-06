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Lali en River: del homenaje al Indio Solari al posible regreso de Charly García, las sorpresas que prepara para su show en River

Lali Espósito debutará en el Estadio Monumental "atendiendo al demonio" y la presentación de su último álbum, se rumorea, será inolvidable.

Lali se presentará en River esta noche.
Lali se presentará en River esta noche. (Imagen web)
Hace 34 Min

Resumen para apurados

  • Lali Espósito debuta este fin de semana en el Estadio River de Buenos Aires ante 85.000 personas para presentar su último álbum tras agotar todas las entradas de sus funciones.
  • El recital, que celebra su premiado álbum pop y popular, contará con las posibles apariciones de Kylie Minogue y Charly García, más un tributo al fallecido Indio Solari.
  • Este debut consagra a Lali como un ícono de la música popular y sienta un precedente de fusión cultural entre el pop internacional y los mayores referentes del rock argentino.
Resumen generado con IA

El día en que Lali Espósito llenará el Estadio Monumental llegó. Tras agotar cada una de las entradas para sus dos funciones del finde semana del 6 y 7 de junio, la autora de “No vayas a atender cuando el demonio llama” será el motivo por el que 85.000 personas se encontrarán en un mismo lugar. Esta noche, a las 21 horas, Lali completará su primer show en el gigantesco recinto de River Plate y se encargará de "atender al demonio", en lo que se espera una jornada llena de sorpresas y emociones.

La artista agotó todos “sus River” tras el anuncio de su álbum, con el que también confirmó su gira por estadios. “No vayas a atender cuando el demonio llama” se convirtió en la premisa que dirige los dos shows del fin de semana y en una obra destacada de su vida. Consagrada con el premio Gardel por este álbum hace pocos días, Lali se encuentra a pocas horas de “enfrentarse al demonio” en esta nueva etapa que inaugura hoy.

Un proyecto dedicado a lo colectivo

Este proyecto fue celebrado por la cantante con especial cariño. En múltiples ocasiones acordó que este trabajo era un acercamiento a las raíces, al barrio, a su madre, a sus amigos y a la “realidad”. “Es nuestro ‘acá estamos’ y, sobre todo, nuestro ‘acá vamos a seguir estando’”, describió la intérprete en el homenaje por el primer aniversario del disco.

La cantante entendió que el álbum era una celebración de lo popular. “El corazón del álbum está atravesado por lo colectivo, la energía viva, el valor de la grupalidad, la identidad, la diversidad, el amor por lo nacional y lo POPular”, completó en su posteo de redes.

Una estrella mundial y el regreso de un prócer

Sin embargo, el debut en Núñez promete superar cualquier expectativa gracias a una serie de filtraciones sobre los invitados. Según reveló el periodista Fede Flowers en El Observador, Lali gestionó personalmente el arribo de una mega figura internacional: la mismísima Kylie Minogue. La "Princesa del Pop" australiana pisará suelo argentino en un vuelo privado para sumarse al show.

El plano nacional sumaría una página dorada en la historia de nuestra música. El entorno de Charly García habría dejado todo cerrado para que el prócer del rock nacional suba al escenario el domingo. No obstante, su participación final dependería de las condiciones climáticas de esa jornada, ya que se busca resguardar su salud y evitar exponerlo al frío.

El emotivo adiós al Indio Solari

Las sorpresas no terminan ahí. Mientras la artista realiza los últimos ensayos en el Monumental, se supo que prepara un segmento de profunda emoción: un homenaje especial para Carlos Alberto "El Indio" Solari, la leyenda de la música popular que falleció recientemente.

Cabe recordar que el exlíder de Los Redondos había elogiado públicamente a Lali en vida. El debut de la cantante en River no solo será una fiesta pop, sino también un espacio de respeto y memoria.

Temas Muerte del Indio Solari Charly GarcíaLali EspósitoCarlos "Indio" Solari
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