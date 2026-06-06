La foto más reciente de Bruno Solari: así luce hoy el único hijo del Indio Solari

La foto familiar del Indio Solari que revela el presente de su hijo Bruno

La postal más actual que se conoce de Bruno es la que publicó su mamá Viru, el 8 de diciembre del 2020, y muestra un abrazo de los tres integrantes de la familia, en la previa de aquel show histórico que el Indio Solari dio en Tandil en el año 2016. Ese día, el cantante contó su diagnóstico. "Míster Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy", pronunció ante 150.000 personas, y ese momento quedó grabado en la mente de todos.