Virginia Mones Ruiz: el silencio sagrado que sostuvo el rugido del "Indio" Solari

Hoy, con la noticia de su partida en la misma casa que construyeron piedra sobre piedra, aquellas estrofas se transforman en su testamento más íntimo. Virginia, la mujer que lo acompañó desde la cal del galpón hasta las luces del escenario, se queda con el eco de una canción que hoy, más que nunca, es una certeza: la de un amor que, tras haberlo dado todo, se prepara para encontrarse de nuevo en la oscuridad.