La autopsia descartó que el Indio Solari haya muerto ahogado: sufrió un ACV y no pudieron reanimarlo
La Fiscalía General de Morón difundió los resultados preliminares de la autopsia al Indio Solari. El informe determinó que el cantante murió de manera inmediata tras sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico.
Resumen para apurados
- La autopsia confirmó que el músico Indio Solari murió por un ACV hemorrágico en su casa de Ituzaingó, descartando así que se haya ahogado en la piscina donde fue hallado.
- El cuerpo del artista de 77 años, quien padecía Parkinson, fue hallado en la pileta por su cuidadora. A pesar de los intentos de reanimación, el deceso fue inmediato.
- El resultado forense brinda certeza legal ante la muerte de este ícono del rock. Mientras se esperan estudios complementarios, se define la sede para su masivo velatorio.
La autopsia realizada al cuerpo del Indio Solari confirmó que el histórico referente del rock argentino murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras se encontraba en la piscina climatizada de su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
La información fue dada a conocer por la Fiscalía General de Morón, que difundió los resultados preliminares de la necropsia practicada en la Morgue de Ituzaingó. Según el informe oficial, el fallecimiento se produjo de manera inmediata y no estuvo relacionado con un episodio de ahogamiento.
Qué determinó la autopsia sobre la muerte del Indio Solari
De acuerdo con los peritajes forenses, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufrió un ACV hemorrágico cuando se encontraba dentro de la pileta de su casa. Las autoridades aclararon que el músico no murió ahogado. El cuerpo fue hallado por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar su jornada laboral y, al no encontrarlo en el interior de la casa, se dirigió al sector de la piscina.
Tras el hallazgo, la trabajadora y Virginia Mones Ruiz, esposa del artista, retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de urgencia. Los profesionales intentaron reanimarlo, aunque las maniobras no lograron revertir la situación. El cantante tenía 77 años y atravesaba desde hace años una enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público tiempo atrás.
La investigación judicial y los peritajes realizados
La causa quedó a cargo del fiscal Lucio Rivero, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ituzaingó, bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".
Si bien los investigadores no detectaron indicios de criminalidad, se resolvió avanzar con la autopsia para establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento y descartar cualquier duda sobre las causas de la muerte. El Ministerio Público también ordenó una serie de peritajes en la vivienda del músico y tomó declaraciones testimoniales para reconstruir lo sucedido durante las horas previas al hallazgo.
Por qué se realizó la autopsia
En las primeras comunicaciones oficiales se había informado que Solari había sido encontrado sin vida en las inmediaciones de la piscina, aunque posteriormente se confirmó que estaba dentro del agua al momento de sufrir el episodio cerebrovascular.
Fuentes judiciales explicaron que la realización de la autopsia respondió a la necesidad de obtener certeza médica y legal sobre el fallecimiento. La legislación procesal bonaerense contempla este tipo de procedimientos cuando es necesario esclarecer las circunstancias de una muerte y descartar cualquier hipótesis de intervención de terceros.
Los resultados preliminares apuntan a una causa natural y no traumática, aunque las autoridades indicaron que aún restan estudios complementarios sobre las muestras extraídas durante la necropsia.