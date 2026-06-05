Las últimas horas del Indio Solari: qué pasó antes de que su cuidadora lo encontrara sin vida

Qué se sabe sobre el hallazgo del Indio Solari

De acuerdo con la información que publicó Clarín, Solari fue encontrado durante la mañana en un sector cercano a una pileta cubierta y climatizada ubicada dentro de la propiedad donde residía. Según las primeras versiones, el músico utilizaba habitualmente ese espacio como parte de su rutina para aliviar dolores y molestias vinculadas a su estado de salud.