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Las últimas horas del Indio Solari: qué pasó antes de que su cuidadora lo encontrara sin vida

Tras la muerte del músico, comenzaron a conocerse detalles sobre sus últimas horas en la casa de Parque Leloir. El músico fue hallado sin vida durante la mañana del viernes y la Justicia investiga las circunstancias del hecho, aunque las primeras pericias descartan la participación de terceros.

Las últimas horas del Indio Solari: el detalle que investiga la Justicia
Las últimas horas del Indio Solari: el detalle que investiga la Justicia
Por Mercedes Mosca Hace 46 Min

Resumen para apurados

  • Hallan muerto al músico Indio Solari en su casa de Parque Leloir este viernes. Su cuidadora lo encontró desvanecido cerca de una pileta y la Justicia investiga el deceso.
  • El cantante ingresó solo a la pileta por la noche, pese a tener indicación de asistencia por su salud. Pericias preliminares descartan la participación de terceros.
  • La pérdida de Solari conmociona al rock argentino. Mientras la fiscalía avanza en determinar la causa formal del deceso, miles de fanáticos despiden su histórico legado.
Resumen generado con IA

Mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar formalmente las causas del fallecimiento del Indio Solari, comenzaron a conocerse detalles sobre las últimas horas del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en su casa de Parque Leloir.

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La noticia comenzó a circular durante la mañana de este viernes, cuando la presencia de móviles policiales y personal judicial en las inmediaciones de la vivienda del músico despertó la atención de vecinos y seguidores. Minutos después, los principales medios del país confirmaron el fallecimiento del artista.

Qué se sabe sobre el hallazgo del Indio Solari

De acuerdo con la información que publicó Clarín, Solari fue encontrado durante la mañana en un sector cercano a una pileta cubierta y climatizada ubicada dentro de la propiedad donde residía. Según las primeras versiones, el músico utilizaba habitualmente ese espacio como parte de su rutina para aliviar dolores y molestias vinculadas a su estado de salud.

Fue una cuidadora quien lo encontró desvanecido y dio aviso de inmediato a los servicios de emergencia. Cuando el personal médico llegó al domicilio, constató que el artista ya había fallecido.

Las mismas fuentes indicaron que el cantante tenía recomendaciones de no utilizar la pileta sin asistencia. Sin embargo, por motivos que forman parte de la investigación, habría ingresado al lugar durante la noche sin compañía.

Qué investiga la Justicia

Tras recibir la notificación del fallecimiento, el fiscal Lucio Rivero, titular de la UFI Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, se trasladó hasta la vivienda para supervisar las actuaciones correspondientes. Además, se implementó un operativo de preservación en el domicilio mientras se realizaban las pericias de rigor para reconstruir las circunstancias del hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que, hasta el momento, no existen indicios que permitan sospechar la participación de terceros en la muerte del músico. En ese contexto, tampoco se prevén medidas judiciales contra las personas encargadas de sus cuidados.

Mientras continúan los procedimientos para esclarecer formalmente las causales del fallecimiento, miles de fanáticos siguen despidiendo a una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino, cuyo legado marcó a varias generaciones.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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