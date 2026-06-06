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El adiós al Indio Solari ya tiene fecha: será este domingo 7 de junio y falta confirmar dónde

Mientras continúan los homenajes al Indio Solari en diferentes puntos del país, la familia confirmó la fecha del velatorio público y prometió informar próximamente el lugar y el horario.

El Indio Solari murió en su casa en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
El Indio Solari murió en su casa en Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó. Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte de Indio Solari en Buenos Aires, su familia confirmó que su velatorio público se realizará este domingo 7 de junio en un lugar que se anunciará próximamente.
  • La fecha se postergó para que viajen fanáticos de todo el país. Mientras evalúan sedes como Tecnópolis o estadios, miles de seguidores le rinden tributo en distintas plazas.
  • Este adiós masivo revalida el histórico impacto cultural del artista. Además, su banda mantendrá su show del sábado en Comodoro Rivadavia, transmitiéndolo en vivo a todo el país.
Resumen generado con IA

La familia del Indio Solari confirmó que el velatorio público del histórico referente del rock argentino se realizará el próximo domingo 7 de junio. Aunque todavía no se informó el lugar ni el horario, aseguraron que los detalles serán comunicados en las próximas horas.

La noticia fue difundida a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde explicaron que la decisión de postergar la despedida respondió a la necesidad de facilitar la llegada de seguidores provenientes de distintos puntos del país.

La familia anunció la fecha y espera definir el lugar

La confirmación llegó después de varios días de especulaciones sobre cómo y cuándo sería el último adiós al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fallecido este viernes.

Durante las últimas horas circularon distintas versiones sobre posibles escenarios para el velatorio. Entre ellos se mencionó la posibilidad de utilizar Tecnópolis, luego de que trascendiera que el Gobierno evaluaba ofrecer ese predio para albergar una despedida masiva. Sin embargo, la alternativa perdió fuerza con el correr de las horas.

También surgieron de manera extraoficial otros posibles espacios, como los estadios de Boca Juniors y Racing Club. Ninguna de esas opciones fue confirmada por el entorno del músico, por lo que quedaron descartadas hasta nuevo aviso.

Los fanáticos multiplicaron los homenajes en todo el país

Mientras se espera conocer los detalles del velatorio, miles de seguidores comenzaron a rendir homenaje al artista en distintos puntos de Argentina.

Uno de los encuentros más multitudinarios tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde fanáticos se reunieron para recordar al cantante y compartir canciones, banderas y mensajes de despedida. Manifestaciones similares también se registraron en ciudades como tucumán, Salta, Córdoba, Mar del Plata y Rosario.

La conmoción por la muerte del Indio Solari volvió a poner de manifiesto el vínculo único que mantuvo durante décadas con su público, considerado uno de los fenómenos más convocantes de la historia del rock nacional.

Los Fundamentalistas mantendrán el show y lo transmitirán en vivo

En medio del impacto por la noticia, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompañó a Solari durante los últimos años de su carrera, confirmó que seguirá adelante con el concierto previsto para este sábado en Comodoro Rivadavia.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, los músicos reconocieron el profundo dolor que atraviesan tras la pérdida de su referente, pero señalaron que sintieron la necesidad de reunirse junto a los seguidores en este momento tan especial.

Además, anunciaron que el espectáculo será transmitido en vivo, una decisión que no estaba contemplada originalmente y que permitirá que miles de fanáticos puedan sumarse al homenaje desde distintos lugares del país.

Temas Muerte del Indio Solari Carlos "Indio" Solari
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