Atlético Tucumán vivió su previa mundialista con shows en vivo, juegos y un sentido homenaje al "Indio" Solari

“Vine principalmente porque es una gran movilización del club. Yo soy fanático de Atlético y también me tiene loco todo esto del Mundial, así que la propuesta me pareció ideal. Es hermoso estar acá en familia; mi hija estaba desesperada por venir a la cancha. Estamos todos con las remeras del equipo, pero jugamos para los dos lados: para el Mundial y para Atlético. Al final son los mismos colores, es lo mismo”, analizó Facundo Carrizo, de 28 años. Su testimonio reflejó una postal evidente de la tarde: aunque el motivo central era la Selección, la enorme mayoría prefirió asistir con la indumentaria oficial del club tucumano. “Ahora vamos a tener que esperar bastante para volver a ver a Atlético porque se viene el Mundial, pero estamos con la ilusión de siempre. Ver jugar a la Argentina y tenerlo a Messi (Lionel) nos moviliza a todos”, completó Carrizo.