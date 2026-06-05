Atlético Tucumán vivió su previa mundialista con shows en vivo, juegos y un sentido homenaje al "Indio" Solari

En vísperas del comienzo de una nueva Copa del Mundo, el Monumental José Fierro se vistió de gala. Sin embargo, esta vez la convocatoria no fue para alentar a Atlético en un partido oficial, sino para celebrar la “Previa Mundialista”. Se trató de una jornada cultural y recreativa organizada en conjunto por el Ente Cultural de la provincia, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el propio club, destinada a que los hinchas empezaran a palpitar el clima mundialista en el hogar de su querido “Decano”.
El evento, con entrada libre y gratuita, fue un éxito rotundo de convocatoria. Decenas de familias se acercaron a las inmediaciones de 25 de Mayo y Chile para disfrutar de shows musicales en vivo, juegos, ferias de emprendedores, exhibiciones de las diversas disciplinas de la institución y, como broche de oro, la proyección al aire libre de “Muchachos”, el emblemático documental del Mundial de Qatar dirigido por Jesús Braceras y narrado por Guillermo Francella.
La cita comenzó a las 18.30 y desde el primer minuto se percibió una atmósfera especial. Los fanáticos fueron recibidos con canciones de Carlos “El Indio” Solari, una suerte de homenaje improvisado ante el reciente fallecimiento del ídolo que encendió el fervor futbolero en el hall del estadio.
En los diferentes puestos, las pasiones “decanas” y “albicelestes” convivieron en perfecta armonía. Había stands con camisetas del equipo de Julio César Falcioni que se mezclaban de manera natural con banderas de la Selección, réplicas de la Copa del Mundo, cornetas y el infaltable intercambio de figuritas. Al final del día, una sola identidad visual unía el paisaje: el idéntico lazo celeste y blanco de ambas camisetas.
“Vine principalmente porque es una gran movilización del club. Yo soy fanático de Atlético y también me tiene loco todo esto del Mundial, así que la propuesta me pareció ideal. Es hermoso estar acá en familia; mi hija estaba desesperada por venir a la cancha. Estamos todos con las remeras del equipo, pero jugamos para los dos lados: para el Mundial y para Atlético. Al final son los mismos colores, es lo mismo”, analizó Facundo Carrizo, de 28 años. Su testimonio reflejó una postal evidente de la tarde: aunque el motivo central era la Selección, la enorme mayoría prefirió asistir con la indumentaria oficial del club tucumano. “Ahora vamos a tener que esperar bastante para volver a ver a Atlético porque se viene el Mundial, pero estamos con la ilusión de siempre. Ver jugar a la Argentina y tenerlo a Messi (Lionel) nos moviliza a todos”, completó Carrizo.
Esa prioridad sentimental por el pago chico también se hizo notar en el resto de los hinchas. “Al Mundial sí le damos bola y nos interesa, imaginate la plata que vamos gastando en figuritas para los chicos; pero lo que nos mueve y nos trae a este estadio siempre es Atlético. Esta pasión es otro nivel, está primero que todo y la Selección viene después”, sentenció con honestidad Pablo Dip, quien asistió junto a su pareja Lucía Cano y sus hijos, Facundo y Rosario, para participar de las muestras deportivas de la institución.
Desde la dirigencia , la lectura del evento coincidió plenamente en la necesidad de revalorizar el rol de los clubes fuera de los 90 minutos de juego. “El hincha de Atlético es muy pasional y muy seguidor. Cuando ponés el estadio a disposición, de inmediato se viste celeste y blanco. Más allá de que estemos haciendo la previa y el aguante para que los chicos que nos van a representar sientan ese apoyo en el Mundial, cuando nombrás al club la gente se pone la camiseta, el gorro y el piluso”, explicó Roque Luna, directivo a cargo de la subsecretaría de Acción Social y Cultura de la entidad. Asimismo, Luna destacó el valor de estas propuestas para consolidar a la institución como un espacio de contención y apertura constante hacia la sociedad tucumana.
Broche de oro
Mientras la noche caía sobre el estadio, se vivió el momento más emocionante y místico de la jornada. La banda de rock “DK-Stone”, integrada en su totalidad por fanáticos de la institución, subió al escenario para interpretar su repertorio de canciones de cancha reversionadas. Sin embargo, el destino quiso que el show coincidiera con un día de profundo luto para la cultura popular por el fallecimiento del “Indio”, y el cierre de la banda se transformó en un homenaje inolvidable.
Cuando empezaron a sonar los primeros acordes de “Jijiji”, las pieles se erizaron de inmediato: el público despedía a un ídolo masivo y al mismo tiempo reviviía aquella histórica versión que la hinchada “decana” inmortalizó en su masivo viaje a Mendoza para la final de la Copa Argentina en 2017. Al ritmo del clásico “Vamos los deee...”, el pogo más grande de Barrio Norte dio paso a la proyección cinematográfica, devolviendo el foco a la Selección y cerrando una jornada impecable en 25 de Mayo y Chile.