Cuatro ejes, una sola visión: así será el evento de innovación sostenible que reunirá a especialistas en Tucumán

Resumen para apurados
- Sofía Simón impulsa el segundo encuentro de Innovación Sostenible de LA GACETA el 18 de junio en Tucumán para debatir el desarrollo económico y tecnológico regional.
- El evento, que sigue a una exitosa primera edición, se estructurará en cuatro ejes: economía regenerativa, transformaciones económicas, talento humano y nuevas tecnologías.
- Busca inspirar cambios locales integrando voces jóvenes y multisectoriales, promoviendo soluciones colectivas cotidianas para afrontar desafíos globales futuros.
Durante mucho tiempo, hablar de sostenibilidad parecía remitir exclusivamente al cuidado del ambiente. Sin embargo, para Sofía Simón, directora de Innovación e impacto de Agencia i, el concepto hoy exige una mirada mucho más amplia.
“La sostenibilidad es algo que nos atraviesa a todos”, afirma. Y desde esa convicción invita a la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, el encuentro organizado por LA GACETA que busca generar un espacio de reflexión sobre las transformaciones que involucran a las empresas, las ciudades, la economía y las personas.
La especialista estuvo junto a Patricia Ribone, gerente comercial de LA GACETA, en una entrevista con LG Play en el contexto del Día Internacional del Medio Ambiente que se conmemoró ayer.
Sobre el encuentro de innovación sostenible, que se desarrollará el 18 de este mes en el Hilton Garden Inn Tucumán, sostuvieron que el principal valor de este tipo de espacios es abrir conversaciones que muchas veces quedan relegadas a ámbitos especializados.
“La primera edición (realizada en 2025) fue un puntapié inicial para poner estos temas en agenda. También permitió demostrar que en Tucumán hay empresas y proyectos que están innovando de manera sostenible. Muchas veces creemos que estas experiencias ocurren únicamente en Buenos Aires o en otros países, pero aquí también están sucediendo cosas muy interesantes”, señala.
Según Simón, dar visibilidad a esos casos genera un efecto multiplicador. Cuando otros emprendedores, profesionales o empresarios conocen experiencias cercanas, comprenden que la transformación es posible.
“Cuando uno ve que existen organizaciones que ya están recorriendo este camino y profesionales que pueden acompañar esos procesos, se genera inspiración. Y esa inspiración es fundamental para que más personas se animen a impulsar cambios”, explicó.
Una mirada 360 grados
Uno de los conceptos que atravesará el encuentro es la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad, términos que suelen utilizarse como sinónimos pero que presentan matices importantes.
Según Simón, la sostenibilidad representa una visión más amplia e integradora que la sustentabilidad. Implica pensar en el desarrollo económico, en las personas, en las nuevas tecnologías y en las transformaciones culturales que necesitamos como sociedad. “Por eso trabajamos el evento sobre cuatro grandes ejes que permiten abordar la problemática desde una mirada de 360 grados”, explica.
Según se detalló, el encuentro estará organizado alrededor de esos cuatro grandes ejes. El primero abordará las nuevas formas de producir y las oportunidades que ofrecen las economías regenerativas. El segundo estará enfocado en los escenarios económicos actuales y en cómo esos cambios están redefiniendo las posibilidades de desarrollo.
El tercer eje pondrá el foco en las personas y en la necesidad de transformar las organizaciones.
“Estamos atravesando cambios muy profundos. Necesitamos nuevas habilidades, nuevos liderazgos y nuevas formas de pensar. La transformación sostenible requiere una reconversión de talentos y un cambio de mentalidad”, afirma.
Finalmente, el cuarto eje estará dedicado a las nuevas tecnologías y al impacto que generan sobre las ciudades, las organizaciones y la vida cotidiana.
“No solamente tenemos que prepararnos para los desafíos ambientales. También debemos adaptarnos a las transformaciones tecnológicas que están modificando la manera en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos”, señala.
Voces jóvenes
Uno de los aspectos que Simón destaca especialmente de esta edición es la incorporación de voces jóvenes.
Según explica, actualmente conviven hasta cinco generaciones distintas dentro de los espacios laborales, una situación inédita que obliga a repensar las formas de liderazgo y de trabajo colaborativo.
“Nos parecía muy importante que esa diversidad estuviera representada en el evento. Las nuevas generaciones tienen una mirada distinta sobre los desafíos actuales y sobre el futuro que quieren construir”, explicó.
Por ese motivo participará Violeta Lacroze, quién es coordinadora en el Proyecto Ánkyra, una asociación civil integrada por jóvenes que trabaja en el desarrollo de habilidades y herramientas para afrontar los desafíos contemporáneos.
La presencia de referentes jóvenes busca enriquecer una discusión que ya no puede pensarse únicamente desde las estructuras tradicionales.
Inspirar
Lejos de plantear un encuentro reservado para especialistas o empresarios, Simón insiste en que la propuesta está pensada para toda la comunidad.
“Queremos que cualquier persona interesada en construir una sociedad mejor pueda participar. No importa si viene desde una empresa, desde una organización social, desde una universidad o simplemente desde una inquietud personal”, afirma Patricia Ribone.
La expectativa es que cada asistente encuentre herramientas, ideas o experiencias que puedan inspirar transformaciones concretas.
“Eso fue lo que vimos el año pasado. Muchas personas llegaron para escuchar a un expositor específico y terminaron llevándose nuevas preguntas, nuevas ideas y muchas ganas de hacer cosas”, recuerda.
“Queremos que la gente se vaya motivada, pensando en qué puede hacer desde su lugar. Porque la sostenibilidad no depende solamente de las grandes decisiones. También se construye a partir de las acciones cotidianas y de los cambios que cada uno puede impulsar”, resalta.
En un contexto atravesado por desafíos ambientales, económicos y tecnológicos cada vez más complejos, la especialista consideró que el futuro dependerá de la capacidad de construir soluciones colectivas.
Y esa construcción, aseguró, comienza por algo tan simple como sentarse a conversar, compartir experiencias y animarse a imaginar nuevas formas de habitar el mundo.
El encuentro: expondrán especialistas de distintos ámbitos
“Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, el encuentro organizado por LA GACETA, está pensado tanto para empresarios como para estudiantes, emprendedores y cualquier persona interesada en construir una sociedad mejor
La programación reunirá a especialistas provenientes de distintos ámbitos. En materia económica participarán Santiago Bulat y Claudio Zuchovicki, quienes analizarán los escenarios económicos actuales y las oportunidades que surgen en el marco de las nuevas economías.
También estará Bautista Pino, referente de Innovación Local, organización que trabaja junto a gobiernos y líderes territoriales para impulsar ciudades más sostenibles y preparadas para los desafíos del futuro. Desde el sector empresarial participarán referentes de compañías y proyectos que ya están implementando estrategias vinculadas al desarrollo sostenible.
Entre otros se destacan Sofía Ferrari, de Argenti Group; Alvaro Bronstein Roman Social Innovation Strategist en Naranja X y María Eugenia Farías de Puna Bio, la startup biotecnológica tucumana que ha logrado posicionarse como uno de los emprendimientos innovadores más destacados del país. En los próximos días se terminará de completar la grilla.
El cierre estará a cargo de Sandra Rossi, Médica especialista en medicina del deporte. Especializada en Neurociencia del Alto Rendimiento Deportivo
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