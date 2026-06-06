Cuatro ejes, una sola visión: así será el evento de innovación sostenible que reunirá a especialistas en Tucumán

“La sostenibilidad es algo que nos atraviesa a todos”, afirma. Y desde esa convicción invita a la segunda edición de “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, el encuentro organizado por LA GACETA que busca generar un espacio de reflexión sobre las transformaciones que involucran a las empresas, las ciudades, la economía y las personas.