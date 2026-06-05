En el Día del Mundial del Ambiente: los escenarios que podrían sorprender al planeta dentro de unos años

El impacto no será solo ambiental, sino también profundamente económico y social, profundizando las brechas de desigualdad. Se prevé que la crisis climática reduzca el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en un 4% anual para 2050, una cifra que podría trepar al 20% para el año 2100, asemejándose a una contracción económica global superior a la Gran Depresión. Los sectores más vulnerables y los países en desarrollo se llevarán la peor parte: el cambio climático expondrá a 1.100 millones de personas a lluvias torrenciales y a otras 900 millones a sequías severas, empujando a millones de habitantes a la pobreza y al riesgo de padecer hambre. Para 2050, un tercio de la población mundial (3.300 millones de personas) padecerá escasez de agua.