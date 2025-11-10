Por qué la sostenibilidad puede mejorar la producción y el rendimiento del campo

Carabaca, desde su rol de asesora, aportó la mirada práctica. “Convocar a un taller de biodiversidad no es como invitar a uno de maíz o soja. Al productor le cuesta involucrarse porque busca resultados inmediatos. Pero estos procesos son de largo plazo. Subir el carbono del suelo, por ejemplo, lleva más de diez años”, comentó. Con humor recordó uno de los primeros talleres del proyecto. “Un productor me preguntó qué iba a ganar en lo inmediato. Terminamos acordando que, al menos, iba a haber belleza de paisaje. Y eso también es un servicio ecosistémico”.