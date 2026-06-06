La importancia de proteger el ambiente

Sabemos que el cuidado del medio ambiente no es solo para lo que actualmente vivimos en nuestro planeta, sino también para las generaciones futuras. Debido a ello, el trabajo conjunto con la ONU y su programa en la cúspide de la pirámide trabajan en generar la búsqueda de un cambio transformador frente a la triple crisis planetaria: la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de naturaleza, tierras y biodiversidad y la crisis de la contaminación y los residuos. Hoy la Tierra nos muestra los graves problemas que tenemos a nivel climático, por lo que se debe accionar de manera rápida, consciente y constante para frenar esos cambios climáticos que nos perjudican a todos.