La importancia de proteger el ambiente
Ayer se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Cada habitante del globo debe aportar su grano de arena para proteger el entorno. La ONU tiene una app que sugiere qué puede hacer cada uno desde su lugar. El sector productivo y las industrias deben trabajar con protocolos que ayuden a cuidar los recurso; sobre todo a raíz de los efectos que está generando el cambio climático en el planeta.
De manera permanente todo lo que se escribe sobre producción de alimentos va acompañado del concepto de “medio ambiente”, ya que producir alimentos para consumo humano va de la mano con cuidar el ambiente circundante.
Toda práctica agrícola ganadera debe tener en cuenta el cuidado del medio ambiente, ya que, si no hacemos esto, nuestros recursos como la tierra, el aire y el agua se verán afectados de un modo u otro. Debemos producir de manera conservacionista y cuidando los recursos naturales que, al fin y al cabo, son los que nos permiten producir nuestros alimentos.
El Día Mundial del Medio Ambiente surgió en el marco de la primera gran conferencia sobre cuestiones relativas a este concepto, celebrada en la ciudad de Estocolmo, Suecia, entre el 5 y el 16 de junio de 1972, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas.
Este evento, conocido como la Conferencia sobre el Medio Humano o la Conferencia de Estocolmo, tuvo el objetivo de forjar una visión común sobre los aspectos básicos de la protección y la mejora del medio humano. Ese mismo año, el 15 de diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución que designaba, en coincidencia con el día de la apertura de la histórica conferencia, el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente.
Dicha resolución pedía a los gobiernos que todos los años emprendan durante ese día actividades que reafirmen su preocupación por la protección y por el mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas de estas cuestiones y a perseverar en la determinación expresada durante aquella Conferencia. Ese mismo día se aprobó, también, la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el organismo especializado para tratar los temas medioambientales.
El Día Mundial del Medio Ambiente busca sensibilizar a la población del globo en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Sus objetivos principales son: brindar un contexto humano y motivar a las personas para que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo; promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizará un futuro más próspero y seguro.
La celebración ha llegado a convertirse en una de las plataformas mundiales con mayor alcance en favor de las causas ambientales. Decenas de millones de personas se han sumado a participar de manera virtual y presencial en actividades, eventos y todo tipo de iniciativas alrededor del mundo.
No cabe duda de que el sector productivo de alimentos y las industrias todas deben trabajar con protocolos que ayuden a cuidar nuestro medio ambiente, sobre todo viendo los efectos que actualmente está generando el cambio climático en todo el planeta, en el cual los fenómenos climáticos extremos aparecen en diferentes situaciones.
Muchos especialistas afirman que el cambio climático afecta al mundo y predicen por ejemplo que para 2050, las sequías afectarán al 75% de la población mundial, y que para esa década un tercio de los glaciares habrán desaparecido.
Las directivas de las Naciones Unidas son muy claras indicando que todo ser que habita la tierra es responsable de aportar su grano de arena en pos de lograr atenuar el cambio climático y que cada pequeño gesto que hacemos cuenta.
Actualmente las Naciones Unidas tiene una aplicación en la que se puede conocer que es lo que se puede hacer y que no se debe hacer para ayudar al medio ambiente.
Todo sirve. Por ejemplo el manejo de la basura, cómo utilizamos la energía eléctrica, cómo administramos el agua para nuestro propio consumo o para el uso agrícola ganadero, cómo se manejan los desechos industriales de cualquier actividad productiva, qué hacemos cuando paseamos por un bosque o por una montaña y cómo nos comportamos con la basura que nosotros mismos generamos, entre un sinnúmero de otras cuestiones.
Las autoridades de las Naciones Unidas nos destacan que hay muchas acciones que podemos hacer, desde los viajes que uno hace, de la forma en la cual cada uno se alimenta, de si reutiliza materiales y evita generar más basura.
Todos debemos entender el cambio climático; y todos tenemos un papel en la acción climática. Debemos trabajar juntos para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París de 2015.
Sabemos que el cuidado del medio ambiente no es solo para lo que actualmente vivimos en nuestro planeta, sino también para las generaciones futuras. Debido a ello, el trabajo conjunto con la ONU y su programa en la cúspide de la pirámide trabajan en generar la búsqueda de un cambio transformador frente a la triple crisis planetaria: la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de naturaleza, tierras y biodiversidad y la crisis de la contaminación y los residuos. Hoy la Tierra nos muestra los graves problemas que tenemos a nivel climático, por lo que se debe accionar de manera rápida, consciente y constante para frenar esos cambios climáticos que nos perjudican a todos.