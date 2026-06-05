Día del Medio Ambiente: qué es la experiencia innovación sostenible
El evento, que se realizará el 18 del mes en curso, es un espacio que reunirá a referentes del sector público, privado, académico y social, para reflexionar y accionar sobre los desafíos y las oportunidades que atraviesan la transformación económica, tecnológica, humana y ambiental de nuestro tiempo.
“En la Nación está prohibido hablar de cambio climático”
En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente -que se conmemora hoy- y con el encuentro “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo” -evento organizado por LA GACETA- en el horizonte cercano, el ex secretario de Cambio Climático de la Nación Rodrigo Rodríguez Tornquist dialogó con LG Play sobre el cambio climático y sobre el “Superniño” que se viene. Su diagnóstico fue contundente: la Argentina enfrenta la llegada del fenómeno sin estructura institucional para responder, en un contexto global en el que el cambio climático ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad. “Estamos viviendo un cambio disruptivo en las condiciones de vida a las que estábamos acostumbrados”, advirtió. Y señaló que el planeta ya pasó el umbral de 1,5° C de calentamiento que la comunidad científica fijó como límite crítico. A partir de ese dato, anticipó que los fenómenos climáticos conocidos se volverán más intensos y más frecuentes.
Frente a ese escenario, explicó que existen dos grandes líneas de acción: la mitigación -que implica reducir emisiones y transformar los sistemas productivos, energéticos y de transporte- y la adaptación, que consideró aun más urgente. En ese sentido, recordó la tormenta del 6 de abril en Tucumán como un anticipo de lo que viene. “Lo que nos dice el ‘Niño’ es que empezarán a tener esa clase de tormentas cada vez más frecuentes e intensas”, sostuvo; y subrayó que la preparación requiere conciencia, organización y planificación.
Rodríguez Tornquist también puso el foco en las infraestructuras urbanas, que en general no están diseñadas para absorber lluvias de 200 mm en pocas horas. Y advirtió que el ciclo que se avecina combinará anegamientos severos, olas de calor y períodos prolongados de sequía. E instó a identificar las vulnerabilidades críticas: sistemas energéticos, cadenas alimentarias, adultos mayores y niños que requieren asistencia especial.
Recordó que en noviembre de 2019, se aprobó por unanimidad la Ley N° 27.520 (Presupuestos Mínimos de Gestión del Cambio Climático), que estableció un gabinete nacional para coordinar políticas entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Durante la gestión anterior, ese gabinete elaboró estrategias de largo plazo y planes de adaptación y mitigación. Sin embargo, Rodríguez Tornquist señaló que en los últimos dos años ese esquema fue totalmente desarticulado. “Hoy estamos en cero. El gabinete no está trabajando en criterios de cambio climático en ninguno de los sectores críticos: agricultura, ganadería, energía e industria”, alertó. Y más grave aun, describió una situación sin precedentes: la palabra “cambio climático” fue eliminada de toda misión, función o denominación de áreas públicas. “Está prohibido que cualquier organismo mencione la palabra cambio climático; no figura en ningún documento oficial”, denunció. E insistió: “Mientras Perú, Ecuador, Brasil, Colombia y la mayoría de los países centroamericanos están armando comités nacionales y fortaleciendo sus sistemas de alerta temprana ante el ‘Niño’, acá directamente está prohibido hablar del tema”.
Sobre el negacionismo climático, Rodríguez Tornquist fue categórico: nadie dentro de la comunidad científica global discute si el fenómeno es real. Señaló que tal debate se da solo en la Argentina, y responde a intereses de lobbies de empresas hidrocarburíferas y no a evidencia científica. “No hay que ser climatólogo para ver que nuestro clima está cada vez más extremo”, remarcó. Y citó el impacto directo que los productores agropecuarios ya registran en rendimientos y disponibilidad de agua.
Sobre la supuesta tensión entre producción y sostenibilidad, la calificó de “un delirio total y absoluto”. Recordó que el acuerdo Unión Europea-Mercosur condiciona el acceso a cuotas de exportación al cumplimiento de estándares ambientales internacionales. Y citó un informe de JP Morgan del 1 de abril que identifica el derretimiento de glaciares y la falta de gestión hídrica como el principal riesgo sistémico en el cono sur.
Rodríguez Tornquist valoró el evento organizado por LA GACETA. “Me parece espectacular cómo desde las provincias se está planteando la visión de futuro, tan lejos de la discusión AMBAcéntrica. Estos encuentros permiten levantar la mirada y ver los desafíos que se avecinan”, dijo. Y concluyó con una convocatoria: “Juntarnos, dialogar, discutir y pensar cómo hacemos mejor lo que viene por delante. Ese es el camino”.
“A las empresas el consumidor les reclama sustentabilidad”
Un residuo que parece no tener valor puede convertirse en recurso para una empresa que lo transforma, lo saca de la calle y reduce su impacto ambiental. Esa idea simple es, en esencia, el corazón de la economía circular; y Patricia Malnati, presidenta de Jomsalva y vicepresidenta de Pacto Global Argentina, la practica desde hace décadas. En el contexto del Día Internacional del Medio Ambiente -que se conmemora hoy- y con el objetivo de promocionar el encuentro “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”, impulsado por LA GACETA, Malnati dialogó con LGPlay sobre economía circular, sobre sustentabilidad empresaria y sobre el rol que cada actor -desde el ciudadano hasta el CEO- tiene en la construcción de un modelo productivo más responsable.
“Me parece interesante que este día tomemos conciencia sobre qué hacemos desde nuestra casa con nuestros residuos, porque todo empieza allí”, señaló. Desde esa premisa hogareña, explicó el concepto central de la economía circular: diseñar productos pensando desde el principio en cómo terminarán su vida útil, para que puedan tener una segunda o tercera forma de existencia. Su experiencia en el rubro del caucho y del neumático ilustra esa lógica con precisión. Las empresas del sector trabajan para extender la vida útil de sus productos y reutilizar las carcazas, evitando así el consumo innecesario de nuevas materias primas. “Los recursos son finitos, y debemos trabajar para utilizar menos de ellos, porque lamentablemente hemos hecho tanto abuso de ellos que nos está costando conseguirlos”, subrayó Malnati.
La economía circular, aclaró, va bastante más allá del reciclaje. Abarca reducir, reutilizar y regenerar, pero también implica repensar los procesos productivos para eliminar el scrap -productos fallados que no siempre pueden reincorporarse al circuito- y minimizar los desperdicios desde el diseño mismo. Mencionó el caso de la industria textil: optimizar el corte de piezas para reducir retazos es también economía circular. Lo mismo ocurre en la moda, donde proliferan iniciativas de reutilización de ropa y de descartes para fabricar nuevas telas y productos con valor agregado.
Jomsalva, la empresa que preside, tiene 53 años de historia y practica estos principios desde mucho antes de que tuvieran nombre. Desde sus inicios fue aliada de grandes compañías como Pirelli, aprovechando compuestos fuera de especificación para fabricar productos con valor agregado. Hoy, casi un 40% de sus materias primas proviene de materiales fuera de especificación, polvos de neumáticos en desuso o residuos de procesos de sus propios clientes. “Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo”, afirmó. “Hoy le pusieron economía circular, pero nosotros lo potenciamos desde nuestro ADN”, añadió.
En esa misma línea, mencionó la red Mujeres y Caucho, integrada por mujeres que con residuos de cámaras de cubiertas elaboran merchandising, vestuario y cinturones, convirtiendo el descarte industrial en fuente de ingresos y en ejemplo concreto de triple impacto: económico, social y ambiental.
Malnati respaldó esa visión con datos concretos. Un estudio realizado por Accenture junto a Pacto Global, que relevó a más de 2.000 CEO en el mundo, reveló que el 99% considera que la sustentabilidad ya forma parte central de la estrategia de sus negocios. A ese dato sumó el impacto del acuerdo Unión Europea-Mercosur: las empresas que quieran integrarse a cadenas de valor exportadoras deberán alinearse con estándares ambientales. “Hoy la sustentabilidad es competitividad”, sintetizó. Y agregó con contundencia: “Los consumidores están pidiendo cada vez más a las empresas tener esta responsabilidad. Ya no se trata solo de qué hago, sino de cómo lo hago”.
Remarcó que tal transformación involucra a todos los actores del ecosistema. No alcanza con que un CEO tome decisiones aisladas: se necesita que los municipios capaciten a los ciudadanos en separación de residuos en origen, que proveedores y clientes se alineen, y que el conjunto de la cadena de valor asuma su responsabilidad. “Es un proceso sistémico, no lo va a hacer una sola persona”, enfatizó.
Su mensaje final fue una invitación a hacer “un click”: revisar qué impacto genera cada industria en el ambiente y en las personas, y sumarse a espacios de aprendizaje. Pacto Global, contó, está lanzando un curso de economía circular para empresas. “Lo primero es tomar conciencia de lo que significa tener una industria y de lo que generamos”, concluyó Malnati. Un camino que, a su juicio, es tan inevitable como necesario.
Invitación a reflexionar y a actuar: “Nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo”
La experiencia “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo” -organizado por LA GACETA- es un espacio que reunirá a referentes del sector público, privado, académico y social para reflexionar y accionar sobre los desafíos y oportunidades que atraviesan la transformación económica, tecnológica, humana y ambiental de nuestro tiempo. Se hará desde las 16 del jueves 18 del mes en curso, en salones del hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). Socios del Club LA GACETA tienen un descuento de un 40% en las entradas. “Vivimos un momento bisagra para la humanidad. Los modelos tradicionales de producción, consumo y desarrollo han llevado a los ecosistemas al límite. La crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la presión sobre los recursos naturales y las desigualdades sociales nos interpelan a repensar profundamente la forma en que habitamos el mundo. El futuro será sostenible, innovador y profundamente humano”, expresaron los organizadores.
En Tafí del Valle: sobre “Educación ambiental integral: prevención del fuego y redes territoriales para la acción”
Con motivo del Día del Medio Ambiente, que se celebra hoy, las escuelas de Tafí del Valle realizarán la Promesa Ambiental, invocando a la Pachamama, en una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra. El acto se realizará el lunes, a las 10, en el Complejo Democracia donde más de 220 estudiantes de 5° grado prometerán defender el medio ambiente, respetando la naturaleza y toda forma de vida. También habrá una exposición de stands donde las instituciones escolares presentarán proyectos de Educación Ambiental desarrollados en sus comunidades educativas. Estos espacios permitirán socializar experiencias, compartir buenas prácticas y visibilizar el trabajo que las instituciones vienen realizando en torno al cuidado del ambiente. La actividad se enmarca en el proyecto “Educación ambiental integral: prevención del fuego y redes territoriales para la acción”.