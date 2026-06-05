Día del Medio Ambiente: qué es la experiencia innovación sostenible

“En la Nación está prohibido hablar de cambio climático”

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente -que se conmemora hoy- y con el encuentro “Innovación Sostenible: nuevas tendencias hacia un futuro regenerativo” -evento organizado por LA GACETA- en el horizonte cercano, el ex secretario de Cambio Climático de la Nación Rodrigo Rodríguez Tornquist dialogó con LG Play sobre el cambio climático y sobre el “Superniño” que se viene. Su diagnóstico fue contundente: la Argentina enfrenta la llegada del fenómeno sin estructura institucional para responder, en un contexto global en el que el cambio climático ya dejó de ser una amenaza para convertirse en una realidad. “Estamos viviendo un cambio disruptivo en las condiciones de vida a las que estábamos acostumbrados”, advirtió. Y señaló que el planeta ya pasó el umbral de 1,5° C de calentamiento que la comunidad científica fijó como límite crítico. A partir de ese dato, anticipó que los fenómenos climáticos conocidos se volverán más intensos y más frecuentes.