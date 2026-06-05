Alumnos del Colegio El Salvador asumieron su compromiso con el cuidado del ambiente

Resumen para apurados
- Alumnos de Yerba Buena realizaron una jura simbólica por el Día Mundial del Ambiente en la Casa de la Cultura para comprometerse con el cuidado de su entorno este 5 de junio.
- El acto, encabezado por el intendente Pablo Macchiarola, incluyó una feria interactiva con talleres educativos y lúdicos para fomentar hábitos sostenibles en la comunidad.
- Esta iniciativa busca consolidar la educación ecológica local, que continuará con una jornada de plogging para integrar el deporte y la recolección de residuos urbanos.
En el marco del Día Mundial del Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, la Municipalidad de Yerba Buena organizó una jornada donde alumnos del nivel primario del Colegio El Salvador realizaron una jura simbólica de compromiso con el cuidado del entorno.
La actividad se desarrolló en la Casa de la Cultura y contó con la participación del intendente Pablo Macchiarola, funcionarios municipales, docentes, padres y familiares de los estudiantes, quienes acompañaron este importante momento de reflexión y aprendizaje.
Además de la jura, los presentes pudieron recorrer una feria ambiental al aire libre con propuestas educativas, talleres lúdicos e interactivos y distintas actividades destinadas a promover hábitos responsables y sostenibles desde edades tempranas.
Durante el encuentro, el intendente destacó el valor de generar conciencia ambiental desde la infancia. “Es muy importante y valioso que los chicos hayan realizado este juramento, porque refuerza el compromiso con el ambiente. Ellos mismos expresaron que cada persona, desde su propio metro cuadrado, puede ayudar a cambiar el mundo. El cuidado del ambiente comienza en casa y es una responsabilidad que nos involucra a todos”, expresó Macchiarola.
Con esta iniciativa, Yerba Buena reafirmó su compromiso con la educación ambiental y convocó a los vecinos a continuar sumando pequeñas acciones cotidianas que contribuyan a mantener una ciudad más limpia, verde y sostenible.
Se viene una jornada de plogging
Las actividades por el Día Mundial del Ambiente continuarán este sábado 6 de junio con una jornada de plogging, una propuesta que combina actividad física y recolección de residuos en espacios públicos.
Desde el municipio invitan a todos los vecinos a sumarse a esta experiencia que promueve el cuidado del ambiente a través del deporte y la participación ciudadana.