Alumnos del Colegio El Salvador asumieron su compromiso con el cuidado del ambiente

Durante el encuentro, el intendente destacó el valor de generar conciencia ambiental desde la infancia. “Es muy importante y valioso que los chicos hayan realizado este juramento, porque refuerza el compromiso con el ambiente. Ellos mismos expresaron que cada persona, desde su propio metro cuadrado, puede ayudar a cambiar el mundo. El cuidado del ambiente comienza en casa y es una responsabilidad que nos involucra a todos”, expresó Macchiarola.