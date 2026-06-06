La previa del encuentro de los leones

Aunque ligado a un credo distinto, hay un marcado espíritu religioso en Milei que se traduce en acciones públicas y en metáforas bíblicas a las que suele acudir para explicar su visión sobre su papel en la vida pública. Hay coincidencias entre ambos que pueden llevar al Gobierno, por ejemplo, a instalar en las vísperas de la visita papal la posibilidad de derogar la ley que permite la interrupción del embarazo. Eso, naturalmente, lo acercaría a León XIV. Pero hay múltiples escollos entre un dirigente que, entre otras cosas, postula que la justicia social “es un robo” y un líder religioso que eligió llamarse León XIV en homenaje a León XIII, el padre de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué Argentina tendremos en septiembre u octubre? Si el Gobierno logra consolidar algunas de las señales positivas de las últimas semanas y revertir las caídas en la actividad y en el poder adquisitivo de los argentinos, tendrá un escenario con menos riesgo de que el mensaje papal pueda ser capturado por sectores de la oposición.