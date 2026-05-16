El papa León XVI reiteró su rechazo a la pena de muerte

CIUDAD DEL VATICANO.- “Todos tienen derecho a una dignidad que debe ser respetada. Nadie puede permitirse violar la dignidad de los demás”. Así se pronunció León XVI en defensa de los derechos humanos. El Papa participó ayer de un encuentro europeo sobre criminalidad, y condenó la tortura y todo tipo de “castigo cruel o degradante, incluso si se han cometido crímenes”. En el Encuentro Interparlamentario de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la criminalidad organizada, el pontífice dijo que “este respeto por la dignidad intrínseca de cada persona excluye el uso de la pena de muerte, la tortura y toda forma de castigo cruel o degradante.”