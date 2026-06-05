¿Dónde velarán al Indio Solari?: la familia se contactó con Racing y el Gobierno ofreció Tecnópolis

Resumen para apurados
- Tras la muerte del Indio Solari por un ACV, su familia y el gobierno gestionan un velatorio masivo para este domingo, barajando el estadio de Racing y Tecnópolis como opciones.
- La autopsia confirmó el deceso por un ACV hemorrágico. Mientras la Casa Rosada y el Congreso quedaron descartados por seguridad, la provincia de Buenos Aires ofreció su apoyo.
- La definición del lugar es clave para albergar de forma segura a la multitud de fanáticos que se espera que asistan al histórico homenaje de uno de los mayores mitos del rock.
Mientras miles de fanáticos esperan conocer cómo será la despedida pública del Indio Solari, continúan las gestiones para definir el lugar donde se realizará el homenaje masivo al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La familia del músico mantiene conversaciones con dirigentes de Racing Club para organizar el velatorio en el estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, según pudo saber Infobae.
De acuerdo con fuentes cercanas al artista y al gobierno bonaerense, la idea es continuar este viernes y sábado con una ceremonia privada y luego abrir una despedida pública el domingo.
La organización comenzó a tomar forma mientras el cuerpo del cantante era trasladado a la morgue de Ituzaingó para la realización de la autopsia, que determinó que Solari murió como consecuencia de un ACV hemorrágico.
Durante ese procedimiento estuvieron presentes los secretarios privados de Máximo Kirchner y del propio Solari, quienes acompañaron el traslado hacia la morgue y luego regresaron con el cuerpo una vez concluido el examen forense.
Hasta la vivienda del músico en Parque Leloir también llegaron el intendente Pablo Descalzo y el presidente del bloque del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli.
Racing, Tecnópolis y otras alternativas
Distintos sectores trabajan para garantizar una despedida multitudinaria acorde a la magnitud de la figura del Indio Solari. Las gestiones avanzaron luego de que quedaran descartadas varias opciones, entre ellas la Casa Rosada y el Congreso de la Nación.
En paralelo, desde el Gobierno nacional señalaron que, ante un eventual pedido formal de la familia, podría ponerse a disposición Tecnópolis. El predio ubicado en Villa Martelli cuenta con amplios accesos y capacidad suficiente para recibir una gran convocatoria.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentaron comunicarse con el abogado de la familia Solari para ofrecer el espacio. Sin embargo, hasta el momento no obtuvieron respuesta.
La administración de Tecnópolis depende de la Secretaría de Cultura, encabezada por Leonardo Cifelli. Desde ese organismo aclararon que no existió “ningún pedido ni movimiento formal” respecto a la posibilidad de realizar allí el homenaje.
Fuera de la órbita nacional, otra de las alternativas es algún espacio ofrecido por el gobierno bonaerense. El gobernador Axel Kicillof expresó su disposición a colaborar con la familia en la organización de la despedida.
También surgieron rumores sobre un eventual ofrecimiento para realizar el acto en la cancha de Boca Juniors, aunque esa posibilidad aparece hoy como menos probable.
Los lugares descartados
Hasta ahora, los únicos espacios oficialmente descartados para el velatorio son la casa del músico en Parque Leloir y el Congreso de la Nación.
La negativa respecto del Palacio Legislativo fue confirmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien explicó en redes sociales que, tras consultas con el Ministerio de Seguridad y áreas técnicas, se concluyó que el edificio “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.
En tanto, desde la cuenta oficial de Instagram @indiosolarioficial también descartaron que la despedida se realizara en la vivienda del artista. En ese mismo comunicado se había señalado inicialmente que el velatorio sería el sábado, aunque ahora crece la posibilidad de que el homenaje público finalmente se concrete el domingo.