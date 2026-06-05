¿Dónde velarán al Indio Solari?: la familia se contactó con Racing y el Gobierno ofreció Tecnópolis

La negativa respecto del Palacio Legislativo fue confirmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien explicó en redes sociales que, tras consultas con el Ministerio de Seguridad y áreas técnicas, se concluyó que el edificio “no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.