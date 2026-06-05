Entre lágrimas, canciones y banderas, miles de fanáticos despiden al Indio Solari en Plaza de Mayo

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari generó conmoción en el mundo de la música y en millones de seguidores que crecieron con sus canciones. Apenas se conoció la noticia de su fallecimiento este viernes, a los 77 años, una multitud comenzó a concentrarse en la Plaza de Mayo para despedir al artista que marcó a varias generaciones y se transformó en una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.