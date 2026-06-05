¿Sabías que el primer recital de Los Redondos fue en Salta? La historia detrás del debut que inició una leyenda del rock argentino
Tras la muerte del Indio Solari, resurge una historia poco conocida sobre los orígenes de Los Redondos. El primer recital oficial de la banda no fue en Buenos Aires ni en La Plata, sino en un pequeño bar de Salta, donde comenzó a gestarse una de las leyendas más importantes del rock argentino.
Resumen para apurados
- Tras la muerte del Indio Solari, se recuerda el primer show de Los Redondos el 6 de enero de 1978 en un bar de Salta, hito inicial de una de las mayores leyendas del rock nacional.
- Skay Beilinson y Poli se instalaron en Salta por la dictadura. Con ayuda financiera de amigos, la banda viajó y debutó en el bar Polaco bajo un formato teatral y experimental.
- El fallecimiento del Indio Solari revaloriza históricamente este concierto, consolidando a Salta como la cuna de un fenómeno cultural masivo que marcó al rock argentino.
La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, volvió a poner en primer plano la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes y convocantes de la música argentina. Con una trayectoria que marcó a varias generaciones, el grupo construyó una mística única que aún hoy despierta admiración entre sus seguidores.
Pocos saben, sin embargo, que el primer recital oficial de Los Redondos no fue en Buenos Aires ni en La Plata, sino en la ciudad de Salta. Fue allí donde comenzó a escribirse la historia de una banda que décadas después se convertiría en un fenómeno cultural sin precedentes.
El origen de Los Redondos en tiempos difíciles
La historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzó en 1976, en medio de un contexto complejo para Argentina tras el golpe militar. El proyecto artístico impulsado por el Indio Solari, Skay Beilinson y un grupo de músicos, actores y performers buscaba romper con los formatos tradicionales del rock de la época.
Aunque intentaron realizar una presentación a fines de 1976, aquella experiencia fue suspendida. Durante 1977 comenzaron a desarrollar espectáculos en ámbitos reducidos, mezclando música, teatro, poesía y performances que terminarían convirtiéndose en una marca registrada del grupo.
Sin embargo, el verdadero debut ante un público llegó meses después y lejos de su ciudad de origen.
Por qué Los Redondos llegaron a Salta
La llegada de la banda al norte argentino estuvo relacionada con una serie de circunstancias personales y económicas. Skay Beilinson y Carmen "Poli" Castro habían decidido instalarse temporalmente en Salta tras atravesar momentos de tensión y allanamientos en La Plata durante los primeros años de la dictadura.
A eso se sumó la ayuda de amigos cercanos que colaboraron para financiar el traslado del grupo. Entre ellos se destacó Guillermo "Mono" Cohen, quien aportó recursos para que la troupe pudiera viajar en micro hasta la capital salteña.
Aquella aventura terminaría convirtiéndose en una de las páginas más importantes de la historia del rock nacional.
El histórico recital en el bar Polaco
Según reconstrucciones históricas y testimonios de los propios protagonistas, el primer recital oficial de Los Redondos se realizó el 6 de enero de 1978 en el bar Polaco, ubicado sobre calle Deán Funes 82, a pocos metros de la plaza principal de la ciudad de Salta.
Aunque durante años se creyó que el debut había sido el 7 de enero, investigaciones posteriores permitieron establecer que la primera presentación ocurrió un día antes.
El espectáculo se desarrolló en un ambiente completamente diferente al de los multitudinarios recitales que la banda ofrecería décadas más tarde. En aquel pequeño escenario convivieron músicos, actores, bailarines y artistas que desplegaron una propuesta experimental cargada de improvisación, humor y elementos teatrales.
El recuerdo del Indio Solari sobre aquella noche
Con el paso de los años, el propio Indio Solari recordó aquel debut como una experiencia caótica pero fundamental para el futuro de la banda.
Según relató en distintas oportunidades, la organización fue desordenada y la respuesta del público estuvo lejos de ser masiva. Sin embargo, también definió aquellas presentaciones como un verdadero "bautismo de fuego", ya que por primera vez se enfrentaban a espectadores completamente desconocidos.
La experiencia dejó una huella imborrable en los integrantes del grupo y fortaleció la identidad artística que luego caracterizaría a Los Redondos.
El comienzo de una historia que cambió el rock argentino
Lo que ocurrió aquella noche de verano en Salta parecía, en ese momento, un simple recital de una banda emergente. Sin embargo, con el paso de los años se transformó en el punto de partida de una de las leyendas más grandes de la música argentina.
Desde ese pequeño escenario del bar Polaco, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota iniciaron un camino que los llevaría a llenar estadios, movilizar multitudes y convertirse en un fenómeno cultural único.
Hoy, tras la muerte del Indio Solari, ese primer recital adquiere un valor histórico aún mayor. Fue el inicio de una aventura artística irrepetible que cambió para siempre la historia del rock nacional y que tuvo a Salta como escenario de su primer gran capítulo.