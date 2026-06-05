¿Sabías que el primer recital de Los Redondos fue en Salta? La historia detrás del debut que inició una leyenda del rock argentino

La muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, a los 77 años, volvió a poner en primer plano la historia de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes y convocantes de la música argentina. Con una trayectoria que marcó a varias generaciones, el grupo construyó una mística única que aún hoy despierta admiración entre sus seguidores.