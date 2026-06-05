DeportesFútbol

El fútbol también llora al Indio Solari: cómo fue su amor por Boca y su admiración por Riquelme

El líder de Los Redondos falleció a los 76 años. Además de su legado musical, mantuvo durante décadas un fuerte vínculo con el fútbol y una reconocida simpatía por el "Xeneize".

El fútbol también llora al Indio Solari: cómo fue su amor por Boca y su admiración por Riquelme
Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • El fútbol argentino llora la muerte del Indio Solari, legendario líder de Los Redondos fallecido a los 76 años, debido a su histórico y apasionado fanatismo por Boca Juniors.
  • Aunque evitaba los estadios por el Parkinson, Solari mantuvo una estrecha relación con Boca y construyó un vínculo de mutua admiración y respeto con el ídolo Juan Román Riquelme.
  • La partida del músico deja un vacío en la cultura popular, consolidando su figura como un puente eterno entre el rock y el fútbol que unió a distintas generaciones de hinchas.
Resumen generado con IA

La muerte del Indio Solari provocó una profunda conmoción en la cultura argentina y también reavivó una de sus facetas menos conocidas fuera del universo del rock: su estrecha relación con el fútbol. Fanático de Boca, el histórico músico siguió durante años la actualidad del club y nunca ocultó su admiración por algunas de sus grandes figuras.

Entre ellas sobresalió especialmente Juan Román Riquelme. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota encontró en el ídolo xeneize una figura con la que compartía códigos, perfil bajo y una conexión especial con la gente. Con el paso de los años, ambos construyeron una relación de respeto mutuo que quedó reflejada en encuentros públicos y fotografías que se volvieron icónicas.

La admiración de Solari por Riquelme fue tal que llegó a dedicarle escritos y elogios públicos. Del otro lado, Román tampoco ocultó nunca su fanatismo por la obra del músico, considerado una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

Aunque evitaba los estadios por cuestiones personales, el Indio siguió siempre de cerca la vida de Boca. Su identificación con el club se mantuvo intacta incluso durante los años en los que decidió alejarse de la exposición pública por el avance del Parkinson.

Un vínculo que trascendió la música

La relación entre Solari y el fútbol fue mucho más allá de una simpatía deportiva. Su figura logró convertirse en un símbolo compartido por distintas generaciones de hinchas, aunque siempre conservó un lugar especial entre los fanáticos xeneizes. Con su muerte, Boca también despide a uno de sus seguidores más ilustres.

Temas Club Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeCarlos "Indio" SolariTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Denunciaron por violencia de género a un futbolista de la reserva de Independiente

Denunciaron por violencia de género a un futbolista de la reserva de Independiente

Lo más popular
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años
1

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia
2

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
3

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes
4

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana
5

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Ranking notas premium
Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral
1

Diez imputadas por amenazas a una intendenta, un legislador en orden y el sistema electoral

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
2

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia
3

Recuerdos fotográficos: comienzos de los años 60. Muñecas al 100, luego de la lluvia

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
4

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT
5

Cuáles son los desafíos del próximo Rectorado, según los decanos de la UNT

Más Noticias
Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Crimen de Agostina Vega: quién es el segundo detenido y qué sospecha la Justicia

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Simuló ser agrimensor para estafar a clientes

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

El Tribunal de Cuentas dio luz verde para convertir la ex Brigada en un sitio de memoria

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Elección de rector: estudiantes de la UNT reclaman una conducción más cercana

Comentarios