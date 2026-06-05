El fútbol también llora al Indio Solari: cómo fue su amor por Boca y su admiración por Riquelme

Entre ellas sobresalió especialmente Juan Román Riquelme. El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota encontró en el ídolo xeneize una figura con la que compartía códigos, perfil bajo y una conexión especial con la gente. Con el paso de los años, ambos construyeron una relación de respeto mutuo que quedó reflejada en encuentros públicos y fotografías que se volvieron icónicas.