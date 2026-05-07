Secciones
Política

Acevedo activa el comité de Emergencia Hídrica para prevenir inundaciones

El vicegobernador firmó el decreto para designar a los legisladores integrantes, pero aún restan definirse los otros actores.

OTRA VEZ. Las inundaciones golpearon fuerte a La Madrid en marzo. OTRA VEZ. Las inundaciones golpearon fuerte a La Madrid en marzo. LA GACETA / FOTO DE MATÍAS VIEITO
Hace 22 Min

La Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH) comienza a tomar forma en la Legislatura. El vicegobernador Miguel Acevedo designó a los legisladores que formarán parte del comité que tendrá la responsabilidad de diseñar un Plan Integral de Prevención de Inundaciones. Resta que se definan a los representantes de las otras partes actoras, por lo que se estima que la primera reunión se llevaría a cabo la próxima semana.

En el Decreto 25-HL-2026 se consignó que la Cámara -por resolución- facultó a Acevedo para la creación del CEEH, destinada al abordaje integral de la problemática de las inundaciones en Tucumán. Dicho instrumento -sancionado por unanimidad en la sesión del 16 de abril- recomienda que el comité esté integrado por 10 legisladores, de los cuales seis serán titulares y cuatro suplentes.

El martes 5, el vicegobernador firmó el decreto para designar a: Tulio Caponio (presidente de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte), Alberto Olea, Christian Rodríguez, José Cano, Eduardo Verón Guerra y Roque Argañaraz. Como suplentes estarán: Carlos Gallia, Walter Berarducci, Francisco Serra y Roberto Moreno.

Las designaciones

Fuentes parlamentarias indicaron que el primer encuentro del comité podría llevarse a cabo a mediados de la semana próxima si es que se definen todas las designaciones establecidas. Ocurre que, además de los legisladores, la resolución sancionada (20/2026) establece que también integrarán el cuerpo de estudio: un representante del Poder Ejecutivo (y un suplente); uno por la Universidad Nacional de Tucumán y otro por la Universidad Tecnológica de Tucumán; un representante de organismos técnicos provinciales competentes (recursos hídricos, defensa Civil, obras públicas, etc.); y un especialista del ámbito científico-técnico de trayectoria en hidrología o ingeniería hidráulica, en carácter de asesor permanente.

La Legislatura dará hoy un paso clave para reactivar el comité de emergencia hídrica

La Legislatura dará hoy un paso clave para reactivar el comité de emergencia hídrica

Con financiación de la Cámara, la comisión avanzará con los estudios necesarios en las cuencas para poder formalizar proyectos de infraestructura y buscar financiamiento internacional. Se buscará la reanudación de los trabajos que se realizaron entre 2017 y 2019.

Se prevé que la comisión se reúna al menos cada 15 días, con quórum de la mitad más uno de sus miembros y tome decisiones por mayoría simple. En términos de plazos, se fijan 180 días corridos desde su constitución para elaborar un informe final, con la posibilidad de extender estos tiempos.

Temas José CanoTucumánHonorable Legislatura de TucumánMiguel AcevedoWalter BerarducciEduardo Verón GuerraTulio Caponio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que no y cuáles son las consecuencias
1

Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que "no" y cuáles son las consecuencias

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano
3

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado
4

La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría
5

Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk
2

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
3

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser migajeras
4

“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser "migajeras"

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de U$S65.000 en la compra del departamento de Caballito

Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas ratificó un pago adicional de U$S65.000 en la compra del departamento de Caballito

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

El Gobierno nacional ratificó su apoyo a Adorni y espera un peritaje

El Gobierno nacional ratificó su apoyo a Adorni y espera un peritaje

Comentarios