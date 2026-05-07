Acevedo activa el comité de Emergencia Hídrica para prevenir inundaciones

Las designaciones

Fuentes parlamentarias indicaron que el primer encuentro del comité podría llevarse a cabo a mediados de la semana próxima si es que se definen todas las designaciones establecidas. Ocurre que, además de los legisladores, la resolución sancionada (20/2026) establece que también integrarán el cuerpo de estudio: un representante del Poder Ejecutivo (y un suplente); uno por la Universidad Nacional de Tucumán y otro por la Universidad Tecnológica de Tucumán; un representante de organismos técnicos provinciales competentes (recursos hídricos, defensa Civil, obras públicas, etc.); y un especialista del ámbito científico-técnico de trayectoria en hidrología o ingeniería hidráulica, en carácter de asesor permanente.