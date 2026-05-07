Acevedo activa el comité de Emergencia Hídrica para prevenir inundaciones

La Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH) comienza a tomar forma en la Legislatura. El vicegobernador Miguel Acevedo designó a los legisladores que formarán parte del comité que tendrá la responsabilidad de diseñar un Plan Integral de Prevención de Inundaciones. Resta que se definan a los representantes de las otras partes actoras, por lo que se estima que la primera reunión se llevaría a cabo la próxima semana.
En el Decreto 25-HL-2026 se consignó que la Cámara -por resolución- facultó a Acevedo para la creación del CEEH, destinada al abordaje integral de la problemática de las inundaciones en Tucumán. Dicho instrumento -sancionado por unanimidad en la sesión del 16 de abril- recomienda que el comité esté integrado por 10 legisladores, de los cuales seis serán titulares y cuatro suplentes.
El martes 5, el vicegobernador firmó el decreto para designar a: Tulio Caponio (presidente de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte), Alberto Olea, Christian Rodríguez, José Cano, Eduardo Verón Guerra y Roque Argañaraz. Como suplentes estarán: Carlos Gallia, Walter Berarducci, Francisco Serra y Roberto Moreno.
Las designaciones
Fuentes parlamentarias indicaron que el primer encuentro del comité podría llevarse a cabo a mediados de la semana próxima si es que se definen todas las designaciones establecidas. Ocurre que, además de los legisladores, la resolución sancionada (20/2026) establece que también integrarán el cuerpo de estudio: un representante del Poder Ejecutivo (y un suplente); uno por la Universidad Nacional de Tucumán y otro por la Universidad Tecnológica de Tucumán; un representante de organismos técnicos provinciales competentes (recursos hídricos, defensa Civil, obras públicas, etc.); y un especialista del ámbito científico-técnico de trayectoria en hidrología o ingeniería hidráulica, en carácter de asesor permanente.
Con financiación de la Cámara, la comisión avanzará con los estudios necesarios en las cuencas para poder formalizar proyectos de infraestructura y buscar financiamiento internacional. Se buscará la reanudación de los trabajos que se realizaron entre 2017 y 2019.
Se prevé que la comisión se reúna al menos cada 15 días, con quórum de la mitad más uno de sus miembros y tome decisiones por mayoría simple. En términos de plazos, se fijan 180 días corridos desde su constitución para elaborar un informe final, con la posibilidad de extender estos tiempos.