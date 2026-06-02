Legislatura: el comité hídrico se pondrá en marcha el jueves

La constitución de la comisión se dilató más de la cuenta dado que se aguardaban las respuestas de las diferentes invitaciones que se cursaron para sumar representantes de la Casa de Gobierno y especialistas académicos. De hecho, trascendió que hasta ayer todavía no había ingresado la respuesta sobre quién representaría a la Universidad Nacional de Tucumán. Los trámites quedaron enredados en el caótico proceso electoral que atraviesa la casa de altos estudios. Sin embargo, extraoficialmente se dejó saber que sería el ingeniero Leandro Díaz, del Laboratorio de Construcciones Hidráulicas, quien ocuparía dicho lugar.