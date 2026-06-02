Legislatura: el comité hídrico se pondrá en marcha el jueves

Luego de varias semanas en suspenso, este jueves se constituirá la Comisión Especial de Emergencia Hídrica (CEEH), para continuar con el diseño de un Plan Integral de Prevención de Inundaciones. Está previsto que el encuentro se desarrolle a partir de las 11 y que sea encabezado por el legislador Tulio Caponio, presidente del comité de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte.
La constitución de la comisión se dilató más de la cuenta dado que se aguardaban las respuestas de las diferentes invitaciones que se cursaron para sumar representantes de la Casa de Gobierno y especialistas académicos. De hecho, trascendió que hasta ayer todavía no había ingresado la respuesta sobre quién representaría a la Universidad Nacional de Tucumán. Los trámites quedaron enredados en el caótico proceso electoral que atraviesa la casa de altos estudios. Sin embargo, extraoficialmente se dejó saber que sería el ingeniero Leandro Díaz, del Laboratorio de Construcciones Hidráulicas, quien ocuparía dicho lugar.
Representantes
Mediante el Decreto N° 1.092, el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte público, Marcelo Nazur, notificaron a la Cámara sus representantes. Por el lado del Gobierno se designó como titular al ingeniero civil Jorge Chrestia, actual secretario de Obras Públicas, y como suplente al ingeniero civil Ángel Marcelo Cancellieri, titular de la Dirección Provincial del Agua.
En el mismo documento se designó como titular por el ministerio al técnico universitario en Áreas Protegidas, Ramón Luis lmbert (subdirector a cargo de la Dirección de Defensa Civil) y como suplente a la licenciada Claudia Noelia Rivero, responsable a cargo de la División de Asesoramiento y Controles Preventivos de Defensa Civil).
Por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en tanto, se designó al ingeniero hidráulico Hugo Roger Paz, y como suplente al ingeniero civil Jorge Villagra, especialista en hidráulica de ríos.
Además de Caponio, el vicegobernador Miguel Acevedo designó para estos trabajos de alto interés social a los legisladores: Alberto Olea, Christian Rodríguez, José Cano, Eduardo Verón Guerra y Roque Argañaraz. Como suplentes estarán: Carlos Gallia, Walter Berarducci, Francisco Serra y Roberto Moreno.