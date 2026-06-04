Política

Javier Milei, tras la aprobación de los pliegos judiciales: “El inicio de la reconstrucción”

El mandatario celebró la aprobación de los 74 expedientes y dijo que lo ocurrido en el Senado “es un verdadero hito”, pero evitó referirse al caso de la jueza Michelli.

JAVIER MILEI. El mandatario celebró la aprobación de los 74 pliegos, pero evitó pronunciarse sobre Michelli.
JAVIER MILEI. El mandatario celebró la aprobación de los 74 pliegos, pero evitó pronunciarse sobre Michelli.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei celebró este jueves en Buenos Aires la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado, calificándolo como un hito para reconstruir la Justicia.
  • La medida destraba vacantes paralizadas por más de ocho años. El oficialismo debió aceptar la aprobación de María Verónica Michelli, jueza cuyo pliego intentaron vetar previamente.
  • Para el Gobierno, esta decisión marca el inicio de la recuperación institucional y busca agilizar el funcionamiento del Poder Judicial, superando años de abandono estatal.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, se pronunció este jueves luego de la aprobación de los 74 pliegos judiciales en el Senado y, aunque no hizo alusión a María Verónica Michelli, la candidata que el oficialismo quiso vetar, sostuvo que lo ocurrido hoy “es un verdadero hito”.

“El inicio de la reconstrucción de la Justicia: un verdadero hito se aprobaron 74 pliegos”, afirmó Milei en X (antes Twitter).

El Senado aprobó el pliego de Michelli, la candidata a jueza que Milei había querido retirar

El Senado aprobó el pliego de Michelli, la candidata a jueza que Milei había querido retirar

Además, el mandatario compartió el mensaje del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien afirmó: “Gracias Presidente Javier Milei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”.

Luego, agregó: “Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban aún habiendo superado la selección, es un logro colectivo”.

Video: escándalo en el Senado por la ampliación de pliegos judiciales y la exclusión del caso Michelli

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“Un reconocimiento especial al Secretario de Justicia, Santiago Viola, por su enorme labor y compromiso para lograrlo. Se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos. Hoy se suma un nuevo capítulo a la recuperación institucional de nuestro país”, completó.

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