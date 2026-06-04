Javier Milei, tras la aprobación de los pliegos judiciales: “El inicio de la reconstrucción”

Además, el mandatario compartió el mensaje del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien afirmó: “Gracias Presidente Javier Milei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial! Y gracias a Karina Milei por su apoyo constante, como así también a los Senadores y, en especial, a la celeridad de la Comisión de Acuerdos, que trabajaron incansablemente para hacer esto posible”.