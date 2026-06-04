Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio protagonizaron un explosivo cruce por la marcha de Ni Una Menos

Todo comenzó cuando la senadora libertaria tomó la palabra para referirse a las estadísticas oficiales sobre violencia de género y defendió las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Según sostuvo, “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”. “Y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, afirmó.