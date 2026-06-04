Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio protagonizaron un explosivo cruce por la marcha de Ni Una Menos
La polémica se generó cuando la senadora libertaria tomó la palabra para referirse a las estadísticas oficiales sobre violencia de género y defendió las políticas impulsadas por la administración de Milei.
Resumen para apurados
- Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio protagonizaron un fuerte cruce este jueves en el Senado por las cifras de femicidios y la politización de la marcha Ni Una Menos.
- Bullrich defendió la baja del 25% en femicidios bajo la gestión actual, mientras que Di Tullio cuestionó los datos oficiales y rechazó las críticas hacia la movilización social.
- Este debate expone la polarización sobre las políticas de género y anticipa fuertes discusiones en el Congreso sobre la validez de las estadísticas de violencia en el país.
Patricia Bullrich y Juliana Di Tullio protagonizaron este jueves un explosivo cruce en el Senado a raíz de una discusión vinculada a los femicidios y a la movilización realizada por el colectivo Ni Una Menos.
Todo comenzó cuando la senadora libertaria tomó la palabra para referirse a las estadísticas oficiales sobre violencia de género y defendió las políticas impulsadas por el gobierno nacional. Según sostuvo, “en los últimos dos años la Argentina bajó un 25% los femicidios”. “Y esto no es una casualidad, no es porque sí, no es por un presupuesto de un Ministerio de Género que no se dedicaba a la protección de las mujeres, sino por el fortalecimiento de leyes y de políticas también de todas las provincias argentinas que lograron entre todos que bajemos el 25% de los femicidios”, afirmó.
También reconoció que el problema persiste, aunque remarcó la reducción reflejada en los registros oficiales. “¿Estamos contentos con este número? No, pero bajar 25% los femicidios en dos años es algo realmente importante”, señaló.
Atribuyó esa disminución a una política de endurecimiento de las penas y al fortalecimiento de herramientas judiciales. “Porque el que las hace las paga. Porque nuestro feminismo no esconde a los violadores, no vota en contra de los registros de ADN de los violadores, no vota en contra del registro de ADN de los delincuentes, no libera delincuentes, les da cárcel para siempre”, sostuvo.
En la misma intervención, reivindicó iniciativas impulsadas por el oficialismo. “Vota a favor de la ley antimafia, vota a favor de las asociaciones ilícitas, vota a favor de que tengan más pena los violadores”, expresó.
Además, cuestionó el carácter de la movilización realizada el martes por un nuevo aniversario de Ni Una Menos. “Acá no hay un dueño, no hay dueños de esta realidad. No es la partidización que se hizo ayer en la plaza, es la verdadera política y la verdadera política se ve en las estadísticas”, afirmó.
La fuerte respuesta de Juliana Di Tullio
Después de estas declaraciones, Di Tullio tomó la palabra y comenzó cuestionando la respuesta de Bullrich a un pedido previo de minuto de silencio. “Primero, la verdad que el jefe de interbloque nuestro pidió un minuto de silencio, no debería haber sido contestado, usted lo sabe perfectamente, el reglamento así lo indica”, planteó.
La parlamentaria kirchnerista también consideró que la intervención de Bullrich tuvo un tono político inapropiado para el contexto. “Mucho menos para contestar en términos políticos y con falacias. Además, una cosa que es tan sensible para las mujeres y para la sociedad en general”, expresó.
Mientras hablaba, Di Tullio respondió a una interrupción proveniente de una banca cercana. “Dejame hablar, Patricia, porque no te interrumpí. Patricia, tranquilizate, querida”, lanzó.
Luego destacó que Bullrich hubiera utilizado el término femicidio durante su exposición. “Te felicito porque le dijiste femicidios, cosa que no hace tu ministra, la ministra de Seguridad de este gobierno (Alejandra Monteoliva), de tu gobierno, que habla de homicidios, no habla de femicidios”, sostuvo.
La senadora también puso en duda la validez de los registros oficiales. “La verdad es que los subregistros que existen en este país, que lo hemos hecho durante miles de años, desdicen, por supuesto, los datos oficiales”, afirmó.
No obstante, aclaró que no pretendía convertir el debate en una disputa partidaria. “Yo no quiero partidizar, lo que quiero es que demos una señal concreta”, señaló.
En ese sentido, defendió la movilización realizada por Ni Una Menos y rechazó las críticas formuladas por Bullrich. “No se puede bastardear lo que ayer sucedió en la plaza”, expresó.
Por último, Di Tullio hizo foco en la situación que atraviesan las mujeres víctimas de violencia de género. “Lo que está pasando en la realidad, más allá de los números, es que a las mujeres nos matan. Nos matan, nos descuartizan, nos golpean, nos violentan”, sentenció.