Marcha de Ni Una Menos en Tucumán: “Nos están matando más”

Resumen para apurados
- Organizaciones feministas marcharon el 4 de junio en Tucumán, a 11 años de Ni Una Menos, para exigir justicia por recientes femicidios y reclamar mayor presencia del Estado.
- Diversas columnas estudiantiles y sociales confluyeron en la Casa de Gobierno de Tucumán, alertando por más de 3.100 femicidios históricos y la vulneración de leyes vigentes.
- Se advierte sobre la pérdida de derechos ante políticas actuales y se exige un mayor compromiso estatal, además de interpelar a los varones para frenar la violencia de género.
A 11 años de la primera movilización nacional de Ni Una Menos, Tucumán volvió a marchar contra la violencia de género. La convocatoria reunió a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y feministas, bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”.
Los recientes femicidios de Dulce Candia, Agostina Vega y Noelia Romero volvieron a poner el reclamo en el centro de la agenda pública. En la provincia, la marcha también tuvo como ejes el pedido de justicia por las víctimas de violencia machista y el reclamo por el esclarecimiento del crimen de Paulina Lebbos.
La movilización se organizó en tres grandes columnas. Una se concentró en plaza Independencia; otra, conformada por organizaciones sociales y agrupaciones políticas, partió desde plaza Urquiza; y un tercer grupo, integrado por movimientos estudiantiles y estudiantes universitarios de distintas facultades, se reunió en las puertas del Rectorado de la UNT, en Ayacucho 491. Luego, todos los sectores confluyeron frente a Casa de Gobierno.
El reclamo en las calles
La directora de la Casa de las Mujeres de Tucumán, Vicky Disatnik, alertó sobre el impacto de los femicidios y la falta de respuestas. “En estos 11 años hubo más de 3.100 mujeres asesinadas. Son miles los niños que quedaron sin madre. Y acceder a derechos como la Ley Brisa sigue siendo muy difícil”, sostuvo.
Entre las manifestantes también estuvo Flora, de 70 años, quien marchó junto a su hija. “Para nosotras, estar en la calle es una forma de sostener la lucha”, expresó.
La mujer advirtió sobre la necesidad de defender los derechos conquistados. “Creo que estamos en vías de retroceso si no logramos modificar este modelo de gobierno violento y con la falta de respeto por los derechos y por la Constitución Nacional”, señaló.
Flora también apuntó contra la indiferencia social frente a estos reclamos. “La indiferencia puede ser nuestro principal enemigo. Que la gente no se interese, ya sea al momento de emitir un voto o cuando tiene que defender sus derechos, es algo muy preocupante”, afirmó.
Respuestas concretas
Candela Nicolosi, de la Casa de las Mujeres y Diversidad de Tafí Viejo, remarcó la importancia de sostener la movilización y de ampliar la participación social frente a la violencia de género. “A las que no vinieron les diría que nadie está exenta de lo que nos pasa a las mujeres. Por eso es importante estar presentes, acompañar y sostener estos reclamos”, dijo.
La referente también señaló que, a 11 años del primer Ni Una Menos, observa un escenario de retroceso. “Creo que hay un retroceso muy grande a 11 años del inicio de la marcha. Tenemos leyes y derechos adquiridos, pero esos derechos están siendo vulnerados y no se respetan. Nos están matando más. Hay cifras muy preocupantes desde enero hasta ahora, con una gran cantidad de mujeres muertas”, sostuvo.
Nicolosi pidió el cumplimiento de las leyes vigentes y un mayor compromiso institucional. “Hay que exigir que se cumplan las leyes. También es necesario que la gente tome conciencia de que no se puede vulnerar la vida de una persona. Necesitamos más compromiso social, más presencia del Estado y respuestas concretas para que las mujeres y diversidades puedan vivir sin violencia”, afirmó.
La voz de las estudiantes
La marcha también tuvo una fuerte presencia universitaria. Melina, estudiante de Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras, explicó por qué decidió participar. “Me parece necesaria esta lucha para ir en contra de los discursos machistas que cada vez están más fuertes. Cada día nos damos cuenta de que nuestra vida vale mucho menos, que la violencia patriarcal está en todos lados, incluso en nuestra propia facultad”, dijo.
La joven contó que la convocatoria surgió desde su facultad, pero se extendió a otros espacios universitarios. “Somos muchas y esperamos que cada día seamos más estudiantes, porque las mujeres de la universidad cada día estamos siendo más violentadas”, señaló.
Abril, también estudiante de Filosofía y Letras, indicó que desde la asamblea sumaron consignas propias. “Exigimos una facultad libre de acoso. También planteamos que las autoridades son cómplices si no avanzan en la resolución de los casos de violencia de género en la universidad”, remarcó.
La estudiante sostuvo que estos debates deben atravesar a toda la comunidad universitaria. “Son conversaciones que para muchas personas resultan incómodas, pero creemos que son necesarias. También buscamos convocar a los estudiantes varones para que se sientan interpelados por estas causas, para que revisen sus privilegios y entiendan que esto también los atraviesa”, afirmó.