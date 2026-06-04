Marcha de Ni Una Menos en Tucumán: “Nos están matando más”

La referente también señaló que, a 11 años del primer Ni Una Menos, observa un escenario de retroceso. “Creo que hay un retroceso muy grande a 11 años del inicio de la marcha. Tenemos leyes y derechos adquiridos, pero esos derechos están siendo vulnerados y no se respetan. Nos están matando más. Hay cifras muy preocupantes desde enero hasta ahora, con una gran cantidad de mujeres muertas”, sostuvo.