Ni Una Menos: una multitud marchó en Tucumán para pedir Justicia y el fin de la impunidad

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Una multitud marchó en Plaza Independencia

A 11 años de la primera convocatoria originada por el femicidio de Chiara Páez, una multitud de mujeres marchó este miércoles en plaza Independencia y en distintos puntos del país. Durante la movilización organizaciones sociales y referentes del movimiento expresaron su preocupación por el debilitamiento de programas estatales vinculados a la prevención, la capacitación y la asistencia en situaciones de violencia. También estudiantes de la UNT reclamaron medidas concretas ante denuncias de acoso y violencia de género que involucran a integrantes de la comunidad universitaria.

La marcha se produce en medio de los recientes femicidios de Dulce Candia, una adolescente de 17 años asesinada en Eldorado (Misiones); Agostina Vega, de 14 años, asesinada en Córdoba; y Noelia Romero, de 30 años, asesinada en Temperley (Buenos Aires).