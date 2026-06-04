A 11 años de Ni Una Menos: el reclamo también interpela a los hombres

Para él, el rol de los varones debe comenzar por la escucha. “Los hombres tenemos que escuchar. No se trata solo de marchar, sino de entender lo que pasa y estar al lado de las mujeres en estos reclamos”, señaló y marcó la necesidad de revisar conversaciones cotidianas entre hombres. “Creo que faltan más conversaciones sobre chistes machistas y sobre actitudes que todavía existen. Hay que dejar de hacer ese tipo de comentarios y entender que no son inofensivos”, dijo.