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A 11 años de Ni Una Menos: el reclamo también interpela a los hombres

La asistencia masculina en la marcha abrió preguntas sobre la crianza, los discursos y las actitudes machistas que aún persisten.

INTERPELADOS. Los varones se sumaron al pedido de justicia.
INTERPELADOS. Los varones se sumaron al pedido de justicia.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hombres marcharon en Argentina por los 11 años de Ni Una Menos para apoyar el reclamo contra la violencia de género y replantearse su propio rol frente al machismo.
  • El acompañamiento de varones de distintas edades en la movilización expuso la necesidad de revisar crianzas, discursos y conductas cotidianas que perpetúan el machismo.
  • Se espera que la interpelación de los varones impulse cambios políticos y sociales profundos, consolidando una lucha colectiva para erradicar la violencia de género.
Resumen generado con IA

La presencia masculina acompañó el reclamo contra la violencia de género y abrió preguntas sobre el rol de los hombres frente al machismo. Para ellos, la consigna también interpela a quienes deben revisar conductas, discursos y formas de crianza.

Dardo Hugo Santucho, de 68 años, asistió a la movilización y sostuvo que, a 11 años de la consigna Ni Una Menos, existe una mayor conciencia social, aunque también señaló resistencias. “Creo que hay una mayor conciencia y también hay una reacción negativa de sectores vinculados a los líderes mundiales, que se reflejan en nuestra sociedad. De todos modos, soy optimista. Creo que va a triunfar el movimiento de las mujeres”, afirmó.

Desde su lugar como hombre, planteó que el cambio debe darse desde la política y desde la participación. “Hay que participar políticamente y acompañar todos los reclamos de las mujeres”, sostuvo.

Acompañamiento

Stefan, oriundo de Alemania, llegó a la marcha junto a su familia. “Vine a acompañar a mi esposa y a mis hijas. Es un día importante para ellas y para todos. Me parece necesario acompañar este reclamo”, expresó.

Para él, el rol de los varones debe comenzar por la escucha. “Los hombres tenemos que escuchar. No se trata solo de marchar, sino de entender lo que pasa y estar al lado de las mujeres en estos reclamos”, señaló y marcó la necesidad de revisar conversaciones cotidianas entre hombres. “Creo que faltan más conversaciones sobre chistes machistas y sobre actitudes que todavía existen. Hay que dejar de hacer ese tipo de comentarios y entender que no son inofensivos”, dijo.

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Daniel, de 23 años, estudiante de Derecho, resumió el planteo desde otra generación. “Los varones debemos reflexionar sobre cómo fuimos criados y no repetir discursos y conductas machistas mal aprendidas. Podemos mejorar como sociedad”, afirmó.

Enzo, padre de dos niños pequeños, asistió con sus hijos. “Tengo mamá, tengo hermanas y me harían mucha falta si no estuvieran. Hoy vine con mis hijos para que vean que no es una lucha solamente de las mujeres, sino de todos los que fuimos, somos y vamos a ser hijos de las mujeres. Hay que cuidarlas”, sostuvo.

Temas Violencia de género
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