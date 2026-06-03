Femicidio de Agostina Vega: el padre cuestionó a su ex pareja y pidió la imputación de los cómplices de Barrelier

Acompañado por su equipo de abogados querellantes, integrado por los letrados Fernanda Alaníz y Gino Torreani, el hombre rompió el silencio para exigir que se preserve la figura de su hija y se eviten especulaciones sobre su entorno íntimo. El encuentro con la prensa comenzó con un respetuoso minuto de silencio en memoria de la adolescente, tras lo cual la representación legal solicitó desviar el foco de los debates sobre la vida privada de la víctima. “Dejemos de hablar de la intimidad de Agostina. Eso no la define a ella”, insistió Alaniz, remarcando que las versiones cruzadas solo generan una revictimización sobre la menor.