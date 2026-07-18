Cristofer Brito, sobre el viento Zonda: razones de la alta temperatura

El observador meteorológico Cristofer Brito explicó que “cuando tenemos un fenómeno de ‘El Niño’, que se genera justamente en la época de invierno, la atmósfera comienza de a poco a adecuarse a este calentamiento en el océano Pacífico y cambian los sistemas de alta y de baja presión. En nuestra región nos afecta con cinturones de baja presión, impactando contra la región chilena y pasando hacia el lado argentino, aportando mucha humedad del Pacífico hacia Chile”. Es por eso que el ingreso de aire cálido del sector norte es el que provocó el aumento de las temperaturas y fuertes ráfagas en el oeste de Tucumán. Esto llevó al SMN a emitir una alerta amarilla para el llano y naranja para los Valles Calchaquíes, en donde se esperaban vientos de hasta 80 km/h.