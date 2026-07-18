Cristofer Brito, sobre el viento Zonda: razones de la alta temperatura

El observador meteorológico Cristofer Brito explicó que “cuando tenemos un fenómeno de ‘El Niño’, que se genera justamente en la época de invierno, la atmósfera comienza de a poco a adecuarse a este calentamiento en el océano Pacífico y cambian los sistemas de alta y de baja presión. En nuestra región nos afecta con cinturones de baja presión, impactando contra la región chilena y pasando hacia el lado argentino, aportando mucha humedad del Pacífico hacia Chile”. Es por eso que el ingreso de aire cálido del sector norte es el que provocó el aumento de las temperaturas y fuertes ráfagas en el oeste de Tucumán. Esto llevó al SMN a emitir una alerta amarilla para el llano y naranja para los Valles Calchaquíes, en donde se esperaban vientos de hasta 80 km/h.
Al ser consultado si nuestra provincia volverá a padecer temperaturas bajas en los próximos días, Brito comentó que esos días gélidos “ya no se van a repetir. Sí podemos tener algún ingreso aire polar. Este pasaje sucesivo del sistema de baja presión sobre la región patagónica puede dar lugar a que algún pulso de aire frío se escape hacia el norte y nos haga buscar las camperas de repente, pero máximo dos o tres días. Luego vuelven a subir las temperaturas”.
El observador meteorológico adelantó que los cambios climáticos de estos días “suceden porque ‘El Niño' ya estaba presente cuando comenzó junio y era cuestión de tiempo para que la atmósfera comience a acoplarse ese calentamiento del Pacífico, en la zona del Ecuador. Estas temperaturas que van en aumento, con estos cambios tan bruscos, con este viento Zonda que hay pronosticado incluso para hoy en la zona de los valles. La gente de Colalao del Valle y Amaicha del Valle deberá tomar precauciones“.