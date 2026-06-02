Femicidio de Agostina. "Nunca entenderé por qué hizo esta monstruosidad": habló la madre de Claudio Barrelier

Resumen para apurados
- Viviana Brizuela, madre del detenido Claudio Barrelier, expresó este martes en Córdoba su conmoción y condena por el femicidio de la joven Agostina Vega.
- Tras un allanamiento, la mujer relató que su hijo se encerró previo a su detención el 26 de mayo y afirmó que desconocía por completo las actividades recientes del acusado.
- La justicia cordobesa continúa la investigación para esclarecer el caso, mientras el entorno familiar sufre un grave impacto emocional tras la detención del acusado.
En el marco de un procedimiento judicial realizado este martes en su domicilio de calles Fray León Torres y Tucumán, la madre del principal sospechoso rompió el silencio. Claudio Gabriel Barrelier se encuentra detenido bajo la acusación del asesinato de la joven Agostina Vega.
Según publico el diario La Voz, Brizuela aseguró que desconocía las actividades y amistades recientes de su hijo. “Él tiene 34 años, tiene su vida y yo tengo la mía”, remarcó la mujer en diálogo con Cadena 3 para explicar el distanciamiento en el conocimiento de sus movimientos cotidianos.
La mujer detalló que el contacto con Barrelier era mayoritariamente telefónico en el último tiempo. El último encuentro presencial ocurrió el lunes 25 de mayo, apenas un día antes de que se hiciera efectiva su detención por parte de las autoridades.
Según su relato, en esa oportunidad el acusado no mencionó nada sobre lo ocurrido. Sin embargo, Brizuela compartió un dato proporcionado por la expareja de su hijo sobre el comportamiento de este durante el último fin de semana.
Según dijo la mujer, Barrelier se habría encerrado en el comedor de la vivienda —una casa amplia con galería y habitaciones al fondo— bajo el pretexto de "estar utilizando videojuegos". Durante ese periodo, el hombre no permitió el ingreso de ningún familiar a ese sector de la propiedad, señaló la madre.
El impacto en el círculo familiar
En la vivienda allanada se encontraban presentes la madre de Brizuela, la expareja del detenido y la hija que ambos tienen en común. La mujer manifestó su preocupación por la salud de su madre y pidió resguardo para la integridad de su familia.
Respecto a su nieta, confirmó que la niña ya fue informada sobre la situación judicial de su padre y se encuentra "muy triste". La abuela del acusado y el resto del entorno directo permanecen bajo una fuerte afectación emocional tras la noticia.“
¿Por qué hizo esta barbaridad? No lo voy a entender nunca”, cuestionó Brizuela con angustia ante los medios presentes. La investigación del caso, que ha generado gran impacto social, continúa bajo las directivas de la justicia cordobesa para esclarecer los detalles del crimen.