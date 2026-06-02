Crimen de Agostina Vega: “Barrelier no es ningún improvisado; sabía lo que hacía”, afirmó la abogada del padre de la víctima

En cuanto a los próximos pasos, la abogada indicó que la investigación continuará con nuevas medidas de prueba, como el análisis de comunicaciones, la revisión de cámaras de seguridad y la convocatoria de testigos. El objetivo, remarcó, es “ponerle nombre a cada uno de los responsables”. La causa está caratulada como femicidio, el delito más grave contemplado por el Código Penal argentino, que prevé la pena de prisión perpetua.