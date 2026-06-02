Chiche Gelblung rompió el silencio desde el hospital y expresó su indignación por el crimen de Agostina Vega
Internado desde hace dos semanas, Chiche Gelblung reapareció en televisión y sorprendió al referirse al caso de Agostina Vega. Conmovido por el crimen de la adolescente de 14 años, el periodista expresó su indignación y demostró que sigue de cerca la actualidad.
Resumen para apurados
- Desde el sanatorio Mater Dei, el periodista Chiche Gelblung expresó su profunda indignación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.
- Hospitalizado hace dos semanas por una infección, Gelblung se comunicó con el programa Infama, priorizando la actualidad del brutal crimen sobre los detalles de su salud.
- Colegas interpretan su lucidez ante la actualidad como una señal positiva de recuperación, mientras su reclamo refleja la indignación social ante la violencia de género.
El periodista y conductor Chiche Gelblung reapareció públicamente desde su internación en el Sanatorio Mater Dei y sorprendió al referirse al caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, un crimen que conmociona al país.
Aunque continúa hospitalizado desde hace dos semanas debido a una complicación en un pie que luego se agravó por una infección intrahospitalaria, el histórico conductor participó de una comunicación con el programa Infama y dejó en claro que sigue de cerca la actualidad informativa.
Durante la emisión, la conductora Marcela Tauro reveló que Gelblung prefirió hablar sobre los temas que dominan la agenda periodística antes que sobre su estado de salud.
“Nosotros le mandábamos fuerza y él nos empezó a hablar de la actualidad”, comentó Tauro.
Luego, el panelista Pablo Layús compartió detalles de una conversación privada que mantuvo con el periodista, quien se mostró especialmente impactado por el femicidio de Agostina Vega.
La indignación de Chiche Gelblung por el crimen de Agostina Vega
Según relató Layús, Gelblung estaba al tanto de las últimas novedades de la investigación y expresó su profundo dolor e indignación por el caso.
“¿Cómo puede ser que en este país todavía una chica de 14 años…?”, comenzó diciendo el conductor, visiblemente conmovido por la brutalidad del crimen.
El caso de Agostina Vega generó una fuerte repercusión social debido a la violencia extrema con la que habría actuado Claudio Barrelier, principal sospechoso del asesinato, quien está señalado por haber desmembrado el cuerpo de la adolescente para intentar descartarlo.
Las palabras de Gelblung reflejaron el sentimiento de indignación que atraviesa a gran parte de la sociedad frente a un hecho que volvió a poner en debate la violencia de género y la protección de niñas y adolescentes.
Una señal alentadora sobre su recuperación
Tras escuchar el mensaje del periodista, Marcela Tauro destacó que, pese a continuar internado, Gelblung se encuentra lúcido y atento a los acontecimientos más relevantes del país.
“Sí, la verdad que todos nos preguntamos lo mismo”, respondió la conductora y agregó: “Pero lo bueno de esto es que se lo ve y que sigue internado, pero consciente de la actualidad. Está hablando del caso que nos tuvo en vilo todo el fin de semana”.
La intervención del conductor fue interpretada por sus colegas como una señal positiva sobre su evolución médica. En el estudio coincidieron en que mantiene intacto su interés por la información y sus tradicionales reflejos periodísticos.