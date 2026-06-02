La querella del caso Agostina Vega pedirá el cambio de carátula a femicidio y no descartó nuevas detenciones

Resumen para apurados
- En Córdoba, la querella del caso de la adolescente Agostina Vega pedirá imputar por femicidio al detenido Claudio Barrelier tras el hallazgo de su cuerpo en un descampado.
- El cuerpo fue hallado en Ampliación Ferreyra. El acusado, imputado por homicidio, posee antecedentes de violencia y privación de la libertad contra otra mujer en su vivienda.
- La abogada de la familia no descarta nuevas detenciones de encubridores del entorno del sospechoso y confía en que la autopsia confirmará que existió violencia de género.
Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, la situación emocional de su entorno familiar es crítica. Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, padre de la adolescente, describió el estado del hombre. "Gabriel estaba en el lugar de búsqueda al momento de encontrar a Agostina y esa situación es terrible para un padre", precisó.
Mientras tanto, la madre de la víctima permanece internada por el impacto de la noticia, la estrategia legal de la familia apuntó a endurecer la acusación contra el principal sospechoso, Claudio Barrelier. Alaniz adelantó que, una vez obtenidos los resultados finales de la autopsia, solicitará que la causa -actualmente calificada como homicidio- sea recaratulada como femicidio.
Ayer se conoció que otra joven había sido privada de su libertad en la casa del principal sospechoso Barrelier. "Esta persona tiene un perfil criminal, que no es apto para la sociedad, porque alguien que encierra a una mujer, a un hombre o a un niño, a quien sea en la casa, lo tiene atado y le prohíbe salir y lo tiene desnudo y quiere abusar es un peligro en potencia", resaltó.
"No nos olvidemos que antes hubo otros hechos que fueron encubiertos por personas del círculo de él -agregó la letrada-, que no fueron denunciados porque las víctimas, lamentablemente, todavía no se animan a denunciar, todas esas cuestiones muestran de quién estamos hablando", insistió.
La abogada dijo estar convencida de que existió violencia de género. Además, advirtió que la investigación podría ramificarse y no descarto que existan más imputaciones.
"Ella (por Agostina) se defendió y por eso terminó así. Ella no tenía una relación con él. Se inmoló. Por eso le dio muerte e hizo con ella finalmente lo que todos sabemos", dijo.
Respecto de una denuncia contra el padre de Agostina, la letrada resaltó que no hay una sentencia penal, y que sí hubo una denuncia. "Hay un acta en la escuela, en relación a este supuesto hecho, y hay una segunda acta en la que la nena reconoce que mintió para llamar la atención, pero no hablan de esa otra parte", indicó.
La abogada también resaltó que el padre de la víctima fue a ver a Barrelier y se dio cuenta de que mentía. "Él es investigador y hay pruebas de que mentía por su modo de hablar. Desviaba el foco, decía que no tenía nada que ver, pavadas decía y chicaneaba al padre y ya la había matado; no es estamos frente a un improvisado o alguien que se equivocó", afirmó.
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