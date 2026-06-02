La querella del caso Agostina Vega pedirá el cambio de carátula a femicidio y no descartó nuevas detenciones

Ayer se conoció que otra joven había sido privada de su libertad en la casa del principal sospechoso Barrelier. "Esta persona tiene un perfil criminal, que no es apto para la sociedad, porque alguien que encierra a una mujer, a un hombre o a un niño, a quien sea en la casa, lo tiene atado y le prohíbe salir y lo tiene desnudo y quiere abusar es un peligro en potencia", resaltó.