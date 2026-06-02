El oscuro vínculo entre la mamá de Agostina Vega y el acusado del femicidio

En la misma grabación, la mujer insiste en que Barrelier sabía qué había ocurrido con la adolescente. “Por lo menos hacé eso por mi hija. Yo sé que él sabe que tiene a mi hija. Que me la devuelva. Que le diga a la gente que está con él: devuélvanme a mi hija. No les hizo nada, agárrensela con su familia. Mi hija no tiene nada que ver. Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido”, agregó.