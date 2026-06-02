El oscuro vínculo entre la mamá de Agostina Vega y el acusado del femicidio

Resumen para apurados
- Claudio Barrelier fue detenido en Córdoba como único acusado del femicidio de Agostina Vega, de 14 años, tras aprovechar la confianza de la familia de la víctima para engañarla.
- La madre de la menor reveló que antes ayudó al sospechoso con una colecta cuando estuvo preso. También se difundieron audios donde le suplica piedad para que devuelva a su hija.
- El caso expone los antecedentes por secuestro del detenido y su situación judicial previa, mientras la investigación analiza videos y la posible participación de más implicados.
La conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada muerta en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, en Córdoba, sigue creciendo a medida que se conocen nuevos detalles de la causa. Entre ellos, salió a la luz el vínculo que mantenían Melisa Heredia, madre de la víctima, y Claudio Barrelier, el único detenido por el crimen.
Desde los primeros momentos de la investigación se supo que el acusado era conocido por la familia y también por la menor. Los investigadores creen que el hombre se habría aprovechado de esa relación de confianza para engañar a Agostina antes de asesinarla.
La propia Heredia contó en una entrevista con el diario La Voz que tiempo atrás ayudó a Barrelier cuando estuvo detenido por otra causa judicial. Según relató, incluso organizaron una colecta para pagar la fianza. “Nosotros lo ayudamos a él cuando lo metieron preso. Ya lo conocíamos, lo ayudamos, hicimos colecta, ayudamos mucho a su familia en ese momento, pero porque todos creíamos que él era inocente. No sabíamos los pormenores de todo esto”, expresó la mujer la semana pasada.
En medio de la búsqueda desesperada de la adolescente, también trascendió un audio estremecedor enviado por Heredia al acusado, en el que le ruega que tenga piedad de su hija. “Claudio, por favor, tené piedad con mi hija. Nosotras no te hicimos nada, Claudio. ¿A quién se la diste? Claudio, deciles que me la devuelvan, que no le hagan daño”, se escucha decir a la madre.
En la misma grabación, la mujer insiste en que Barrelier sabía qué había ocurrido con la adolescente. “Por lo menos hacé eso por mi hija. Yo sé que él sabe que tiene a mi hija. Que me la devuelva. Que le diga a la gente que está con él: devuélvanme a mi hija. No les hizo nada, agárrensela con su familia. Mi hija no tiene nada que ver. Que me la devuelvan a mi hija. Es lo único que pido”, agregó.
Ayer también se conoció otro audio, esta vez del propio Barrelier. La grabación forma parte de las pruebas aportadas por el padre de Agostina, quien realizó una investigación por su cuenta.
Según se desprende del mensaje, el acusado intentó desviar las sospechas hasta que aparecieron las imágenes de cámaras de seguridad en la entrada de su casa y del Ford Ka negro vinculado al caso.
“Yo cuando llego a mi casa, Agostina como a las diez y media me llama por teléfono diciéndome que necesitaba un favor, que no sabía dónde era mi casa, que está en Fradeiro y Campillo. Le faltaba plata para pagar el taxi, la ayudo a pagar el taxi y me dice que la madre sabía que venía para que yo la llevara, si le hacía el favor de llevarla hasta la casa del noviecito”, afirmó en el audio difundido en las últimas horas.
En la comunicación también sostuvo que la adolescente esperaba encontrarse con un joven que se movilizaba en un auto rojo. “Cuando veníamos caminando para acá, así como para la puerta de mi casa, frena un auto rojo, que le digo a Melisa se sube y se va. Yo después de ahí no tengo más contacto con ella y no sé más nada. Entonces no entiendo por qué me quedo pegado yo con todo esto”, afirmó.
El mensaje termina con una referencia a un supuesto novio de la menor. “Estaba todo arreglado entre Agostina y este guaso”, señaló.
Los antecedentes del principal sospechoso
El nombre de Claudio Barrelier no solo aparece en la causa por el femicidio de Agostina Vega, sino también en antecedentes judiciales previos. El hombre registra causas por secuestro y privación ilegítima de la libertad.
Desde el miércoles pasado permanece detenido como único acusado por el crimen de la adolescente.
Barrelier trabajaba para la Municipalidad de Córdoba mediante una empresa tercerizada. Prestaba servicios en el área de Tránsito y figuraba como empleado de la firma Squad Security, contratada por el municipio. Antes había trabajado en el rubro frutihortícola, en la empresa Tanus Jalil e Hijos SRL.
Según publicó Infobae, su situación judicial había cambiado el 6 de mayo de 2025, cuando fue detenido tras una denuncia presentada por una expareja. La acusación era por privación ilegítima de la libertad calificada. Permaneció 20 días preso y luego recuperó la libertad tras pagar una fianza y cumplir medidas restrictivas.
Entre esas condiciones, debía presentarse una vez al mes en la fiscalía, trámite que cumplió hasta mayo de este año. Aunque el expediente no avanzó en profundidad sobre las pruebas, el antecedente quedó incorporado en la Justicia y Barrelier continuó el proceso en libertad.
En ese contexto, un comerciante identificado como J., que trabaja desde hace dos años en la misma cuadra del barrio Cofico donde vive el sospechoso, relató a Infobae una escena que asegura haber presenciado y que derivó en aquella causa judicial.
Según contó, Barrelier salió a la vereda y dejó abierto el portón de la vivienda. Segundos después apareció una joven pidiendo ayuda.
“De atrás salió corriendo una chica. Estaba desnuda, tenía solamente una bombacha y unas cintas en las muñecas. Salió pidiendo ayuda”, recordó.