Vuelos narco: el día que los cielos del NOA perdieron la inocencia

El silencio de la Puna salteña suele ser sepulcral, casi místico. Pero una tarde del 19 de septiembre de 1987, se rompió con el rugido metálico de un motor en falla y el posterior estallido de una aeronave contra el suelo pedregoso del cerro El Morro, en San Antonio de los Cobres. No era un vuelo oficial, ni una emergencia civil comunitaria. Cuando las primeras patrullas lograron llegar a los restos humeantes de la avioneta, el paisaje andino quedó impregnado de un olor ajeno a la pureza del cerro: más de 200 kilos de cocaína andaban desparramados entre el fuselaje retorcido.