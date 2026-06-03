El vuelo narco que encendió las alarmas en toda la región

Ese día, al mediodía, vecinos denunciaron que algo había ocurrido en un campo con una avioneta. Personal de Gendarmería Nacional se dirigió hacia el lugar y encontró la nave abandonada, un automóvil incendiado y 136 kilos de cocaína. Horas después, a partir de nuevos rastrillajes y de la información aportada por uno de los detenidos, hallaron otros 228 kilos enterrados en las inmediaciones. En total, se secuestraron 364 kilos de droga. Pero detrás de este procedimiento hubo detalles poco conocidos que son un resumen de lo que sucede en los cielos de la región. Los puntos sobresalientes son: