Rusia bombardeó Ucrania y provocó 18 muertes en al menos cinco ciudades

Resumen para apurados
- Rusia bombardeó Ucrania este martes con misiles y drones, matando a 18 personas en cinco ciudades en represalia por ataques previos contra sus refinerías de crudo.
- La ofensiva de 73 misiles y 656 drones dañó infraestructura clave y viviendas. Ocurre tras meses de ataques ucranianos que mermaron el 40% de la refinación petrolera rusa.
- El presidente Zelenski urgió a Occidente el envío prioritario de sistemas Patriot, clave para neutralizar la creciente y destructiva ofensiva balística de Moscú.
Una nueva y coordinada ofensiva aérea a gran escala lanzada por Moscú sacudió el territorio de Ucrania en las primeras horas de este martes, provocando la muerte de al menos 18 personas y dejando más de un centenar de heridos. De acuerdo con los reportes oficiales de las autoridades de Kiev, el despliegue militar de Rusia implicó el uso de 73 misiles y 656 drones autopropulsados, consolidándose como uno de los bombardeos más agresivos y ramificados que se hayan registrado en el último período.
La incursión militar concentró sus principales impactos en nodos urbanos estratégicos como Dnipró, Poltava, Kharkiv, Zaporizhia y la propia capital, Kiev. Los sistemas de defensa antiaérea ucranianos lograron neutralizar una parte sustancial de la amenaza, interceptando 40 misiles y 602 artefactos no tripulados. A pesar de estos esfuerzos, el gobierno ucraniano confirmó que 30 misiles balísticos, tres misiles de crucero y 33 drones lograron evadir los escudos, impactando en unas 38 localizaciones distintas, mientras que restos de proyectiles derribados cayeron en otras 15 áreas residenciales.
Las autoridades municipales de Kiev informaron que seis personas fallecieron, mientras que el Servicio Estatal de Emergencias reportó al menos 58 heridos, entre los que se cuentan tres menores de edad. Los impactos provocaron destrozos estructurales severos en complejos de viviendas y redes de servicios públicos en ocho distritos de la urbe.
El jefe de la administración militar capitalina, Timor Tkatchenko, había alertado de manera temprana a los ciudadanos mediante un mensaje contundente: “el enemigo está atacando con misiles balísticos”. Horas más tarde, el propio funcionario detalló las complicaciones en los operativos de salvamento. “Los informes preliminares indican que hay personas atrapadas bajo los escombros”, escribió en Telegram.
Uno de los puntos más críticos se localizó en el distrito de Podil, donde una edificación residencial colapsó de forma parcial. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, denunció que la estructura fue blanco de un “doble golpe”, una controvertida táctica militar que consiste en detonar un segundo proyectil en el mismo objetivo poco tiempo después del primero para sorprender a los equipos de emergencia. Escenarios similares de destrucción se registraron en los distritos de Podilskyi y Solomianskyi, con daños en rascacielos residenciales de hasta 24 pisos. Asimismo, los reportes incluyeron afectaciones en una clínica médica, un jardín de infantes y apagones eléctricos masivos en tres sectores de la capital.
La situación en la región central de Dnipropetrovsk resultó igualmente devastadora. Los ataques dirigidos hacia la ciudad de Dnipró causaron la muerte de al menos 12 personas y heridas a otras 35. Los equipos de rescate lograron recuperar el cuerpo sin vida de un niño de entre las estructuras colapsadas. La tragedia civil aumentó cuando un segundo impacto golpeó la zona de operaciones justo cuando arribaban los rescatistas, provocando el fallecimiento de un miembro del cuerpo de bomberos. En la ciudad oriental de Kharkiv se contabilizaron 14 civiles heridos tras la destrucción parcial de complejos habitacionales de dos y cuatro pisos.
En el sur, la ciudad portuaria de Odesa reportó el impacto en un hospital materno-infantil. Aunque el recinto albergaba a mujeres en trabajo de parto y neonatos, afortunadamente no se registraron víctimas en dicha instalación.
Justificación de Moscú y demandas de armamento por parte de Ucrania
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia asumió la autoría de la ofensiva y argumentó que los objetivos estaban estrictamente vinculados al entramado energético, militar e industrial de Ucrania. Según el comunicado oficial de Moscú, las operaciones se ejecutaron utilizando armamento de alta precisión y misiles hipersónicos, justificando el despliegue como una represalia directa ante incursiones previas atribuidas a las fuerzas ucranianas.
La magnitud del golpe no tomó por sorpresa por completo al gobierno de Volodímir Zelensky, que insistió ante la comunidad internacional en la urgencia de recibir asistencia militar avanzada, destacando que el suministro de proyectiles para las baterías Patriot sigue siendo “absolutamente necesario” para neutralizar la creciente ofensiva balística de Moscú. Este repunte en las acciones aéreas ocurre en un contexto de desgaste cruzado; el gobierno ucraniano detalló recientemente haber golpeado 15 refinerías en territorio de Rusia entre enero y mayo, mermando un 40% de la capacidad de procesamiento de crudo de dicha nación.