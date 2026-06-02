Rusia bombardeó Ucrania y provocó 18 muertes en al menos cinco ciudades

Uno de los puntos más críticos se localizó en el distrito de Podil, donde una edificación residencial colapsó de forma parcial. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, denunció que la estructura fue blanco de un “doble golpe”, una controvertida táctica militar que consiste en detonar un segundo proyectil en el mismo objetivo poco tiempo después del primero para sorprender a los equipos de emergencia. Escenarios similares de destrucción se registraron en los distritos de Podilskyi y Solomianskyi, con daños en rascacielos residenciales de hasta 24 pisos. Asimismo, los reportes incluyeron afectaciones en una clínica médica, un jardín de infantes y apagones eléctricos masivos en tres sectores de la capital.